Маковый пирог со сметанной заливкой: пошаговый рецепт

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Маковый пирог

Маковый пирог со сметанной заливкой — это нежное блюдо, которое не оставит любителей выпечки равнодушными. Делимся традиционным рецептом пирога с маком.

Ингредиенты

Начинка:

мак — 180 г;

молоко — 200 мл;

сахар — 100 г;

манка — 1 ст. л.;

Тесто:

мука — 200 г;

разрыхлитель — ½ ст. л.;

масло сливочное — 100 г + для смазывания формы;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 75 г;

соль — щепотка.

Заливка:

сметана 20–30% — 200 г;

яйцо — 2 шт.;

сахар — 100 г.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ингредиенты макового пирога

Способ приготовления

Промойте мак, просушите в сите. Сливочное масло нарежьте кубиками. Соедините с манкой и сахаром в сотейнике, залейте молоком. Поставьте на слабый огонь и, помешивая, варите 10–15 минут после закипания.

Разбейте яйцо в отдельную емкость, посолите, добавьте сахар и мягкое масло, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто, оставьте на 30 минут.

Смажьте маслом форму для выпечки. Выложите на дно тесто, сформируйте бортики. Сделайте проколы вилкой по всей поверхности.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте основу пирога 15 минут.

Смешайте до однородности заливку из сметаны, яиц и сахара.

Распределите на основе пирога маковую начинку. Покройте заливкой. Выпекайте при 180 градусах 25–35 минут до золотистой корочки. Дайте остыть и извлеките из формы.

Маковый пирог со сметанной заливкой готов!

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