Колобки из творога, жаренные в масле, — это необычное сладкое угощение. Их также называют творожными шариками или пончиками. Делимся пошаговым рецептом колобков, жаренных на сковороде.
Ингредиенты
- творог — 500 г;
- яйцо — 2 шт.;
- сахар — 80–150 г (по вкусу);
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — 10 г (по желанию);
- растительное масло — 300 мл;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Творог протрите через сито, разомните вилкой или взбейте миксером до однородности.
В отдельную емкость разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин, соль. Перемешайте.
Соедините смесь с творогом. Разомните, перемешайте до однородности.
Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, мешайте, пока не получится мягкое тесто.
Сформируйте из теста небольшие (с грецкий орех) шарики.
В сковороду влейте масло, разогрейте. Выложите шарики в сковороду, жарьте на среднем огне, помешивая, до образования корочки.
Переложите шарики на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. При желании посыпьте остывшие шарики сахарной пудрой.
Колобки из творога, жаренные в масле, готовы!
Ранее мы поделились рецептом запеканки, как в детском саду.
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