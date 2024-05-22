Колобки из творога, жареные в масле: простой рецепт шариков на сковороде

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Колобки из творога

Колобки из творога, жаренные в масле, — это необычное сладкое угощение. Их также называют творожными шариками или пончиками. Делимся пошаговым рецептом колобков, жаренных на сковороде.

Ингредиенты

творог — 500 г;

яйцо — 2 шт.;

сахар — 80–150 г (по вкусу);

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — 10 г (по желанию);

растительное масло — 300 мл;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Творог протрите через сито, разомните вилкой или взбейте миксером до однородности.

В отдельную емкость разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин, соль. Перемешайте.

Соедините смесь с творогом. Разомните, перемешайте до однородности.

Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, мешайте, пока не получится мягкое тесто.

Сформируйте из теста небольшие (с грецкий орех) шарики.

В сковороду влейте масло, разогрейте. Выложите шарики в сковороду, жарьте на среднем огне, помешивая, до образования корочки.

Переложите шарики на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. При желании посыпьте остывшие шарики сахарной пудрой.

Колобки из творога, жаренные в масле, готовы!

Ранее мы поделились рецептом запеканки, как в детском саду.

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