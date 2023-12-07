Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке Делимся простыми рецептами вкусного нежного омлета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт омлета

Омлет — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Оно может стать полноценным завтраком или дополнить ужин. Делимся лучшими рецептами омлета, который можно приготовить на сковороде и в духовке.

Рецепт классического омлета на сковороде

Самый распространенный рецепт омлета — это омлет на сковороде, ингредиенты для которого найдутся почти в любом холодильнике. На приготовление такого блюда уйдут от силы 15 минут и минимум усилий. Вам понадобятся:

яйца — 4 шт.;

молоко — 100 мл;

соль — 1 щепотка;

подсолнечное масло — 1 ч. л.

Разбейте яйца в миску и перемешивайте их до получения однородной массы. Для этого используйте вилку или миксер.

В яичную массу добавьте молоко. Посолите. Получившуюся смесь вылейте на сковороду, предварительно смазанную маслом.

Поставьте сковороду на средний огонь, накройте ее крышкой. Жарьте омлет около 10 минут. Проверить готовность блюда можно с помощью вилки или шпажки. Омлет должен быть плотным по консистенции и не растекаться от нажатия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт омлета на сковороде

Рецепт омлета с ветчиной и помидорами

Чтобы сделать классический омлет более сытным, стоит добавить в него начинку: консервированный горошек, картофель, курицу или другие ингредиенты. Особой популярностью пользуется рецепт омлета с ветчиной и помидорами. Вам понадобятся:

яйца — 6 шт.;

молоко — 200 мл;

ветчина — 100 г;

соль — 1 щепотка;

томат — 1 шт.;

растительное масло — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

лук — 1 пучок.

Первым делом подготовьте продукты. Нашинкуйте лук колечками. Ветчину и томат (его можно заменить помидорами черри) нарежьте кубиками.

Разбейте куриные яйца в емкость, добавьте к ним молоко, посыпьте солью. Взбейте яично-молочную массу. Всыпьте в нее ветчину и овощи, перемешайте лопаткой.

Смажьте сковороду растительным маслом. Влейте в нее омлет и накройте крышкой. Готовьте блюдо на среднем огне около 15 минут.

Как в детском саду: рецепт классического пышного омлета

Пышный воздушный омлет у многих ассоциируется с детством. Делимся рецептом омлета как в детском саду. Для приготовления блюда потребуется минимум ингредиентов, а именно:

яйца — 5 шт.;

молоко — 500 мл;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 20 г.

Включите духовку и оставьте ее нагреваться до 200 градусов. После этого возьмите вымытые куриные яйца и разбейте их в миску. Сделайте в желтках отверстия с помощью вилки. Используя ту же вилку, взбейте яичную смесь до однородной консистенции.

Добавьте к получившейся смеси молоко и соль. Взбейте смесь еще раз. Не стремитесь добиться слишком высокой пены. Достаточно того, что яично-молочная масса будет однородной и покроется маленькими пузырьками.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Влейте в нее получившуюся смесь и поставьте форму в нагревшуюся духовку. Оставьте омлет готовиться на 20–30 минут (точное время приготовления зависит от особенностей вашей духовой печи). Высота омлета должна составлять около 3 сантиметров.

Растопите небольшое количество сливочного масла. Когда омлет будет готов, достаньте его из печи и полейте маслом. Затем разрежьте его на квадраты и подавайте на стол. Вот и все секреты рецепта омлета из детского сада.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт омлета как в детском саду

Рецепт пышного омлета без масла: готовим вареный омлет

Большинство рецептов омлета подразумевают, что для приготовления блюда потребуется масло: растительное или сливочное. Но при желании вы можете приготовить «обезжиренный» омлет. Достаточно сварить яичную смесь в кастрюле.

Вам потребуются:

яйца — 3 шт.;

молоко — 150 мл;

соль — 1 щепотка.

Разбейте вымытые куриные яйца в кастрюлю. Добавьте к яичной массе молоко, посолите, хорошо взбейте получившуюся смесь.

Перелейте яично-молочную массу в полиэтиленовый пакет. Предварительно убедитесь, что в пакете нет дырочек. Для подстраховки используйте два пакета, надетые один поверх другого. Плотно завяжите пакеты.

Наберите воду в кастрюлю, доведите ее до кипения. Опустите пакет с яично-молочной смесью в кипящую воду. Оставьте пакет вариться на 25–30 минут.

По приготовлении извлеките омлет из пакета, дайте ему подостыть, порежьте на ломтики и подавайте на стол. Это еще один — достаточно необычный — рецепт пышного омлета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт омлета в духовке

Фриттата: рецепт омлета с молоком, сыром, черри и болгарским перцем

Это блюдо родом из Италии и отличается от других разновидностей омлета обилием начинки. Для приготовления фриттаты используются разные виды сыра, ветчина, овощи, а иногда даже макароны. Вам потребуются и сковорода (со съемной или металлической ручкой), и духовка, а также следующие ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

молоко — 120 мл;

тертый твердый сыр (например, пармезан) — 70 г;

болгарский перец — 1 шт.;

соль — 1 щепотка;

томаты черри — 6 шт.;

растительное масло — 1 ч. л.

Включите духовку и оставьте ее разогреваться до 200 градусов. Пока печь нагревается, помойте черри, разрежьте их на две части и оставьте сохнуть на бумажном полотенце.

Помойте болгарский перец, разрежьте и очистите его. Порежьте перец на крупные кусочки.

Разбейте куриные яйца в емкость, влейте к ним молоко, взбейте смесь с солью. Добавьте в яично-молочную массу тертый сыр.

Смажьте сковороду маслом, выложите на ней помидоры и перец. Залейте овощи яично-молочной смесью с сыром. Продолжайте жарить омлет, пока не увидите, что верхний слой схватился.

Переместите сковороду с омлетом в нагревшуюся духовку. Оставьте блюдо запекаться на 10 минут. Это только один из рецептов итальянского омлета с молоком, сыром и овощами. Существует множество способов готовить фриттату. Иногда в блюдо добавляют стручковую фасоль, грибы, картофель. Так что смело экспериментируйте.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт омлета с молоком

Рецепт омлета с овощами в духовке

Если у вас в морозилке завалялась овощная смесь, самое время пустить ее в ход. Предлагаем вашему вниманию еще один рецепт омлета в духовке. Вам потребуется сковорода для разогревания овощей, а также следующие ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

замороженная овощная смесь — 250 г;

молоко — 200 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 1 щепотка;

сухие травы — 1 щепотка.

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Вытащите овощную смесь из морозилки, дайте ей немного разморозиться. Затем высыпьте овощи на сковороду, смазанную маслом. Разогревайте их около 7 минут.

Куриные яйца разбейте в емкость, добавьте к ним молоко, посолите смесь и тщательно перемешайте.

Смажьте форму для выпекания маслом. Выложите на дне разогретую овощную смесь, посыпьте ее сухими травами. Залейте овощи яично-молочной массой.

Поставьте форму в нагревшуюся духовку, оставьте блюдо выпекаться примерно на 30 минут. Готово!

Это были 6 простых пошаговых рецептов с фото, благодаря которым вы сможете приготовить сытный и вкусный омлет. Такое блюдо дополнит любой прием пищи. А главное — оно под силу даже неискушенным кулинарам и детям. Экспериментируйте, добавляйте в блюда овощи, птицу, специи. И, возможно, вам удастся создать собственный рецепт неповторимого пышного омлета.

Читайте также:

Простые рецепты согревающего безалкогольного глинтвейна

История и рецепты винегрета: от закуски с рябчиками до салата с капустой

Оригинальный рецепт имбирных пряников, которые пекли для королей

7 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

5 рецептов квашеной капусты: традиционные, вкусные и необычные