Омлет — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Оно может стать полноценным завтраком или дополнить ужин. Делимся лучшими рецептами омлета, который можно приготовить на сковороде и в духовке.
Рецепт классического омлета на сковороде
Самый распространенный рецепт омлета — это омлет на сковороде, ингредиенты для которого найдутся почти в любом холодильнике. На приготовление такого блюда уйдут от силы 15 минут и минимум усилий. Вам понадобятся:
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 100 мл;
- соль — 1 щепотка;
- подсолнечное масло — 1 ч. л.
Разбейте яйца в миску и перемешивайте их до получения однородной массы. Для этого используйте вилку или миксер.
В яичную массу добавьте молоко. Посолите. Получившуюся смесь вылейте на сковороду, предварительно смазанную маслом.
Поставьте сковороду на средний огонь, накройте ее крышкой. Жарьте омлет около 10 минут. Проверить готовность блюда можно с помощью вилки или шпажки. Омлет должен быть плотным по консистенции и не растекаться от нажатия.
Рецепт омлета с ветчиной и помидорами
Чтобы сделать классический омлет более сытным, стоит добавить в него начинку: консервированный горошек, картофель, курицу или другие ингредиенты. Особой популярностью пользуется рецепт омлета с ветчиной и помидорами. Вам понадобятся:
- яйца — 6 шт.;
- молоко — 200 мл;
- ветчина — 100 г;
- соль — 1 щепотка;
- томат — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- лук — 1 пучок.
Первым делом подготовьте продукты. Нашинкуйте лук колечками. Ветчину и томат (его можно заменить помидорами черри) нарежьте кубиками.
Разбейте куриные яйца в емкость, добавьте к ним молоко, посыпьте солью. Взбейте яично-молочную массу. Всыпьте в нее ветчину и овощи, перемешайте лопаткой.
Смажьте сковороду растительным маслом. Влейте в нее омлет и накройте крышкой. Готовьте блюдо на среднем огне около 15 минут.
Как в детском саду: рецепт классического пышного омлета
Пышный воздушный омлет у многих ассоциируется с детством. Делимся рецептом омлета как в детском саду. Для приготовления блюда потребуется минимум ингредиентов, а именно:
- яйца — 5 шт.;
- молоко — 500 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Включите духовку и оставьте ее нагреваться до 200 градусов. После этого возьмите вымытые куриные яйца и разбейте их в миску. Сделайте в желтках отверстия с помощью вилки. Используя ту же вилку, взбейте яичную смесь до однородной консистенции.
Добавьте к получившейся смеси молоко и соль. Взбейте смесь еще раз. Не стремитесь добиться слишком высокой пены. Достаточно того, что яично-молочная масса будет однородной и покроется маленькими пузырьками.
Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Влейте в нее получившуюся смесь и поставьте форму в нагревшуюся духовку. Оставьте омлет готовиться на 20–30 минут (точное время приготовления зависит от особенностей вашей духовой печи). Высота омлета должна составлять около 3 сантиметров.
Растопите небольшое количество сливочного масла. Когда омлет будет готов, достаньте его из печи и полейте маслом. Затем разрежьте его на квадраты и подавайте на стол. Вот и все секреты рецепта омлета из детского сада.
Рецепт пышного омлета без масла: готовим вареный омлет
Большинство рецептов омлета подразумевают, что для приготовления блюда потребуется масло: растительное или сливочное. Но при желании вы можете приготовить «обезжиренный» омлет. Достаточно сварить яичную смесь в кастрюле.
Вам потребуются:
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 150 мл;
- соль — 1 щепотка.
Разбейте вымытые куриные яйца в кастрюлю. Добавьте к яичной массе молоко, посолите, хорошо взбейте получившуюся смесь.
Перелейте яично-молочную массу в полиэтиленовый пакет. Предварительно убедитесь, что в пакете нет дырочек. Для подстраховки используйте два пакета, надетые один поверх другого. Плотно завяжите пакеты.
Наберите воду в кастрюлю, доведите ее до кипения. Опустите пакет с яично-молочной смесью в кипящую воду. Оставьте пакет вариться на 25–30 минут.
По приготовлении извлеките омлет из пакета, дайте ему подостыть, порежьте на ломтики и подавайте на стол. Это еще один — достаточно необычный — рецепт пышного омлета.
Фриттата: рецепт омлета с молоком, сыром, черри и болгарским перцем
Это блюдо родом из Италии и отличается от других разновидностей омлета обилием начинки. Для приготовления фриттаты используются разные виды сыра, ветчина, овощи, а иногда даже макароны. Вам потребуются и сковорода (со съемной или металлической ручкой), и духовка, а также следующие ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 120 мл;
- тертый твердый сыр (например, пармезан) — 70 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- томаты черри — 6 шт.;
- растительное масло — 1 ч. л.
Включите духовку и оставьте ее разогреваться до 200 градусов. Пока печь нагревается, помойте черри, разрежьте их на две части и оставьте сохнуть на бумажном полотенце.
Помойте болгарский перец, разрежьте и очистите его. Порежьте перец на крупные кусочки.
Разбейте куриные яйца в емкость, влейте к ним молоко, взбейте смесь с солью. Добавьте в яично-молочную массу тертый сыр.
Смажьте сковороду маслом, выложите на ней помидоры и перец. Залейте овощи яично-молочной смесью с сыром. Продолжайте жарить омлет, пока не увидите, что верхний слой схватился.
Переместите сковороду с омлетом в нагревшуюся духовку. Оставьте блюдо запекаться на 10 минут. Это только один из рецептов итальянского омлета с молоком, сыром и овощами. Существует множество способов готовить фриттату. Иногда в блюдо добавляют стручковую фасоль, грибы, картофель. Так что смело экспериментируйте.
Рецепт омлета с овощами в духовке
Если у вас в морозилке завалялась овощная смесь, самое время пустить ее в ход. Предлагаем вашему вниманию еще один рецепт омлета в духовке. Вам потребуется сковорода для разогревания овощей, а также следующие ингредиенты:
- яйца — 6 шт.;
- замороженная овощная смесь — 250 г;
- молоко — 200 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — 1 щепотка;
- сухие травы — 1 щепотка.
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Вытащите овощную смесь из морозилки, дайте ей немного разморозиться. Затем высыпьте овощи на сковороду, смазанную маслом. Разогревайте их около 7 минут.
Куриные яйца разбейте в емкость, добавьте к ним молоко, посолите смесь и тщательно перемешайте.
Смажьте форму для выпекания маслом. Выложите на дне разогретую овощную смесь, посыпьте ее сухими травами. Залейте овощи яично-молочной массой.
Поставьте форму в нагревшуюся духовку, оставьте блюдо выпекаться примерно на 30 минут. Готово!
Это были 6 простых пошаговых рецептов с фото, благодаря которым вы сможете приготовить сытный и вкусный омлет. Такое блюдо дополнит любой прием пищи. А главное — оно под силу даже неискушенным кулинарам и детям. Экспериментируйте, добавляйте в блюда овощи, птицу, специи. И, возможно, вам удастся создать собственный рецепт неповторимого пышного омлета.
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