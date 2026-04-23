23 апреля 2026 в 09:20

Чудо-торт на сковороде с обалденным кремом — 30 минут и простые продукты, плюс банка сгущенки

30 минут и обычная сковорода — и на столе мягкий домашний торт, который по вкусу ничуть не уступает классическим десертам из духовки. Готовила «на скорую руку» к чаю, а в итоге теперь это мой любимый быстрый вариант, когда хочется чего-то сладкого и эффектного.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 3 шт., сахар — 220 г, мука — 140 г, разрыхлитель — 1 ч. л., молоко — 200 мл, масло растительное — 100 мл, какао — 3 ст. л.(можно и больше, от этого зависит цвет), сметана густая — 400 г, сгущенное молоко — 300 мл.

В миске смешайте яйца с сахаром до однородности, добавьте молоко и растительное масло, затем всыпьте муку, какао и разрыхлитель, перемешайте до жидкого теста, как на блины.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выливайте порциями тесто, распределяя по поверхности. Готовьте под крышкой на среднем огне 2–3 минуты до появления пузырьков и румяного низа, затем переверните и держите еще около минуты.

Таким образом приготовьте все коржи. Для крема просто взбейте сметану со сгущенкой до гладкости, затем соберите торт, щедро промазывая каждый корж. Накройте и уберите в холодильник для пропитки — чем дольше стоит, тем нежнее становится.

Кофе с молоком — это слишком скучно. Готовлю с карамелью и сливками — идеальный побег от рутины
Ольга Шмырева
