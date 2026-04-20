Рис с тушенкой и капустой на сковороде — простой ужин из доступных продуктов. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему

Когда нет времени долго стоять у плиты, выручает этот рецепт. Все готовится в одной сковороде, продукты самые обычные, а вкус — как у хорошего домашнего блюда.

Ингредиенты

Рис — 150 г, тушенка — 1 банка (300–350 г), капуста — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., вода или бульон — 300 мл, соль, перец — по вкусу, растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

Сначала мелко нарезаем лук и обжариваем его на растительном масле до мягкости. Добавляем тертую морковь, перемешиваем и готовим еще пару минут.

Капусту шинкуем и отправляем в сковороду. Тушим на среднем огне, периодически помешивая, пока она немного не осядет и не станет мягче.

Затем добавляем промытый рис, все хорошо перемешиваем и вливаем воду или бульон. Солим, перчим, накрываем крышкой и готовим на небольшом огне примерно 15–20 минут, пока рис не впитает жидкость.

В конце добавляем тушенку, аккуратно перемешиваем и прогреваем еще 5–7 минут, чтобы все вкусы соединились.

