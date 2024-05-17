Простой рецепт запеканки: готовим пышную запеканку из творога, яиц и манки

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Запеканка

Творожная запеканка — это сытное лакомство, которое по вкусу и взрослым, и детям. Делимся классическим пошаговым рецептом пышной запеканки, как в детском саду.

Ингредиенты

творог (жирность по вкусу) — 500 г;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 4 ст. л.;

сахар — 1/2 стакана;

ванильный сахар — 10 г (по вкусу);

масло сливочное — 5 г.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ингредиенты для запеканки

Способ приготовления

Включите духовку на 180 градусов, оставьте нагреваться.

Выложите творог в глубокую емкость, протрите его через сито или разомните картофелемялкой. Следом разбейте яйца, добавьте манку и сахар.

Перемешивайте продукты для однородности. Для этого используйте столовую ложку и венчик.

Возьмите форму для выпекания, смажьте ее кусочком растительного масла, чуть присыпьте манкой.

Выложите яично-творожную массу в форму, разровняйте.

Поставьте форму в разогретую духовку. Выпекайте смесь 30–40 минут до образования румяной корочки.

Нежная творожная запеканка готова! При желании посыпьте ее сахарной пудрой или подавайте со сгущенкой.

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