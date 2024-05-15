Люля-кебаб — популярное мясное блюдо восточной кухни. Рассказываем, как приготовить ароматное и сочное угощение дома на сковороде.

Ингредиенты

Для приготовления люля-кебаба вам понадобятся:

  • баранина — 500 г;
  • свиная шея — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец молотый — 1 ч. л.;
  • зира (кумин) — 1 ч. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • укроп — 3–5 веточек;
  • петрушка — 3–5 веточек.

Вам также потребуются шпажки для мяса. Длина — 20–30 см.

Подается блюдо вместе с лавашем или хлебом, свежими овощами, луком и соусами.

Рецепт люля-кебабаФото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruРецепт люля-кебаба

Способ приготовления

Теперь переходим непосредственно к приготовлению блюда:

  • смешайте рубленое мясо, проверните через мясорубку или в блендере;
  • мелко нарежьте лук и чеснок;
  • нарежьте и смешайте зелень;
  • в глубокой миске перемешайте мясо, зелень, лук, чеснок, специи, добавьте 2 ст. л. растительного масла;
  • слепите мясные колбаски диаметром около 3–4 см, нанижите на шпажки;
  • смажьте сковороду 2 ст. л. растительного масла;
  • обжаривайте колбаски со всех сторон на разогретой сковороде до готовности примерно 15–20 минут.

Люля-кебаб готов! Получившиеся колбаски подаются к столу прямо на шпажках. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились 5 рецептами сочного ароматного шашлыка.

Читайте также:

Три рецепта сырников: классический, с изюмом и без сахара

Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке

Подборка блюд на завтрак: быстро, вкусно, с пользой

3 рецепта оливье: оригинальный, советский и современный

Сколько варить яйца всмятку, вкрутую, в мешочек: пошаговая инструкция