Люля-кебаб: готовим сытную мясную закуску в домашних условиях

15 мая 2024 в 13:00

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Люля-кебаб

Люля-кебаб — популярное мясное блюдо восточной кухни. Рассказываем, как приготовить ароматное и сочное угощение дома на сковороде.

Ингредиенты

Для приготовления люля-кебаба вам понадобятся:

баранина — 500 г;

свиная шея — 300 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

перец молотый — 1 ч. л.;

зира (кумин) — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

растительное масло — 4 ст. л.;

соль — по вкусу;

укроп — 3–5 веточек;

петрушка — 3–5 веточек.

Вам также потребуются шпажки для мяса. Длина — 20–30 см.

Подается блюдо вместе с лавашем или хлебом, свежими овощами, луком и соусами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепт люля-кебаба

Способ приготовления

Теперь переходим непосредственно к приготовлению блюда:

смешайте рубленое мясо, проверните через мясорубку или в блендере;

мелко нарежьте лук и чеснок;

нарежьте и смешайте зелень;

в глубокой миске перемешайте мясо, зелень, лук, чеснок, специи, добавьте 2 ст. л. растительного масла;

слепите мясные колбаски диаметром около 3–4 см, нанижите на шпажки;

смажьте сковороду 2 ст. л. растительного масла;

обжаривайте колбаски со всех сторон на разогретой сковороде до готовности примерно 15–20 минут.

Люля-кебаб готов! Получившиеся колбаски подаются к столу прямо на шпажках. Приятного аппетита!

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