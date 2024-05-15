Классический рецепт безе: нежное хрустящее лакомство из минимума продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Безе

Безе — это воздушный хрустящий десерт родом из Франции. Рассказываем, как приготовить его в духовке.

Ингредиенты

яичные белки — 4 шт.;

сахарная пудра — 200 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — щепотка по вкусу.

Способ приготовления

Включите духовку на 100 градусов и оставьте ее нагреваться.

Отделите белки от желтков в чистую, сухую и глубокую емкость. Взбейте белки миксером на средней скорости до образования пены.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепт безе

Всыпьте в смесь сахарную пудру, продолжая взбивать ее. При желании добавьте соль.

Влейте лимонный сок и снова взбейте смесь. Она станет густой и плотной.

Застелите противень пергаментом. С помощью кондитерского мешка или ложки сформируйте «конфетки» из сладкой массы прямо на противне.

Выпекайте безе в духовке в течение 1,5–2 часов. Готовый десерт станет легким и твердым на ощупь. При необходимости оставьте угощение досыхать в выключенной духовке.

Нежное лакомство готово!

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