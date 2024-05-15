Готовим тирамису — итальянский кофейный десерт без выпекания

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Тирамису

Тирамису — кремовое угощение родом из Италии. Для его приготовления даже не нужна духовка. Делимся классическим десертом нежного лакомства.

Ингредиенты

сыр маскарпоне — 250 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

печенье «Савоярди» («Дамские пальчики») — 200 г;

какао;

эспрессо — 1 стакан;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Чтобы приготовить тирамису, заранее сварите эспрессо.

Разбейте яйца, распределив белки и желтки по разным емкостям.

Всыпьте к желткам сахар, взбивайте смесь до образования густой массы. Добавьте маскарпоне, перемешайте венчиком. Смесь получится плотной и однородной.

Всыпьте к белкам соль, взбейте до пышной пены.

Соедините белки с сырно-яичной массой, перемешайте.

Обмакните печенье в холодный эспрессо. Положите его в форму с бортиками (или на плоскую тарелку). Покройте «Савоярди» сырным кремом.

Положите второй слой «Савоярди». Снова покройте кремом. Повторите в третий раз. Положите верхний слой крема, посыпьте какао.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт тирамису

Оставьте торт в холодильнике примерно на три часа.

Готово! Блюдо можно подавать к столу.

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