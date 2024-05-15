Тирамису — кремовое угощение родом из Италии. Для его приготовления даже не нужна духовка. Делимся классическим десертом нежного лакомства.
Ингредиенты
- сыр маскарпоне — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- печенье «Савоярди» («Дамские пальчики») — 200 г;
- какао;
- эспрессо — 1 стакан;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Чтобы приготовить тирамису, заранее сварите эспрессо.
Разбейте яйца, распределив белки и желтки по разным емкостям.
Всыпьте к желткам сахар, взбивайте смесь до образования густой массы. Добавьте маскарпоне, перемешайте венчиком. Смесь получится плотной и однородной.
Всыпьте к белкам соль, взбейте до пышной пены.
Соедините белки с сырно-яичной массой, перемешайте.
Обмакните печенье в холодный эспрессо. Положите его в форму с бортиками (или на плоскую тарелку). Покройте «Савоярди» сырным кремом.
Положите второй слой «Савоярди». Снова покройте кремом. Повторите в третий раз. Положите верхний слой крема, посыпьте какао.
Оставьте торт в холодильнике примерно на три часа.
Готово! Блюдо можно подавать к столу.
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