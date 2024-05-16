Готовим классический плов с мясом на сковороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт плова

Плов — восточное блюдо из риса, мяса и овощей. По традиции его готовят в казане. Мы же расскажем, как сделать плов в сковороде.

Ингредиенты

мясо по вкусу (говядина, баранина, свинина) — 500 г;

рис — 500 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 3 шт.;

чеснок — 1 головка;

вода — на глаз;

приправы: куркума, зира, соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления

Обжарьте мясо в глубокой, смазанной маслом и разогретой сковороде до появления золотистой корочки.

Нарежьте лук тонкими полукольцами, выложите в сковороду с мясом, жарьте до прозрачности.

Нашинкуйте морковь соломкой, высыпьте в сковороду, обжаривайте 2–3 минуты. Добавьте специи по вкусу.

Пересыпьте рис в сковороду. Не перемешивая, залейте горячей водой. Она должна покрыть рис примерно на 1 см. Сверху положите головку чеснока (или очищенные зубчики по желанию). Накройте крышкой, тушите на слабом огне около 25 минут.

Традиционный плов готов! Простое и сытное блюдо порадует семью и гостей.

Ранее мы поделились рецептом сочного люля-кебаба.

Читайте также:

Готовим тирамису — итальянский кофейный десерт без выпекания

Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке

Классический рецепт безе: нежное хрустящее лакомство из минимума продуктов

История и рецепты винегрета: от закуски с рябчиками до салата с капустой

Два традиционных рецепта эчпочмаков — сытных и вкусных треугольных пирожков