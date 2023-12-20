Два традиционных рецепта эчпочмаков — сытных и вкусных треугольных пирожков История татарского блюда эчпочмак и два рецепта приготовления этих мясных пирожков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт эчпочмаков

Многие блюда национальной кухни тесно переплетены с историей народов, которые их придумали. Знаменитые треугольные пирожки с мясом (эчпочмаки) — не исключение. Сегодня расскажем историю эчпочмаков, а также узнаем два традиционных рецепта их приготовления в домашних условиях.

История эчпочмака

Треугольные пирожки с мясом, популярные в национальной кухне татар и башкир, были популярны еще среди их далеких предков — тюрков, которые кочевали по степи, занимаясь разведением лошадей. Треугольный пирожок позволял кочевникам решить сразу несколько задач:

разнообразить меню, в котором основным мясом была конина;

всегда иметь в запасе сытную еду;

также это блюдо, которое можно было есть руками прямо во время движения на лошади;

кушанье, которое можно было быстро разогреть.

Эчпочмак идеально отвечал всем этим требованиям.

Как готовили и ели эчпочмак кочевники

Треугольный пирожок («эчпочмак» дословно переводится как «три угла») с отверстием посередине женщины готовили из конины и пресного теста на долгих привалах. Интересно, что для начинки не использовали мясо старых животных, а забивали только молодых лошадей.

Приготовленные эчпочмаки укладывали в седельные сумки и везли с собой. Маленькие пирожки удобно было есть прямо во время движения, не слезая с седла, запивая катыком из походной фляги или бурдюка. Однако если появлялась возможность, племя останавливалось на привал, на костре быстро разогревали бульон из запасов и заливали его внутрь пирожка: получалось сытное горячее блюдо, которое опять же можно было есть прямо руками.

Позднее для приготовления эчпочмаков стали использовать баранину, утку, гуся, телятину и даже курицу. А с распространением в Европе, а затем и в Азии картофеля в составе начинки появился и этот сытный ингредиент. Со временем изменилась и форма пирожков — теперь их все реже делают с отверстием посередине, однако в национальных ресторанах до сих пор традиционно к эчпочмакам подают горячий бульон.

Фото: Shutterstock/FOTODOM История эчпочмака

Эчпочмак: технология приготовления по рецепту

Эчпочмак готовится по технологии, отличной от той, что распространена в русской кухне. Так, чтобы треугольник получился по-настоящему аутентичным, необходимо соблюсти несколько важных условий:

мясо и картофель на пирожки режут ножом, а не измельчают в мясорубке или на терке;

начинка режется кубиками со стороной не более 0,5 сантиметра, иначе ингредиенты не пропекутся;

мясо, картофель и лук обязательно закладывают в пирожок сырыми;

во время запекания внутрь эчпочмака доливают горячий бульон со сливочным маслом.

Рецепт эчпочмака с мясом и пресным тестом

Первоначально эчпочмаки готовили из пресного теста и мяса. Позднее в состав пирожков стали добавлять репчатый лук и перец. Приготовленное таким способом блюдо долго не портится даже при комнатной температуре, кроме того, готовые эчпочмаки можно убрать в морозилку, а потом разморозить в микроволновке и подать к столу с горячим бульоном. Для приготовления эчпочмаков по этому простому рецепту нам потребуются следующие ингредиенты.

Для теста:

пшеничная мука — 1 кг

вода — 2 ст.

куриные яйца — 3 шт.

масло топленое — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

баранина — 600 г

репчатый лук — 3 шт.

масло топленое — ½ ст.

соль — 1 ч. л.

черный перец — ½ ч. л.

мясной бульон — 1 ст.

Сначала нарезаем мелкими кубиками сырое мясо и лук, добавляем соль и перец и убираем в холодильник, чтобы смесь подмариновалась.

Для приготовления теста просеиваем муку в большую миску, вбиваем в нее два яйца, добавляем воду, топленое масло, соль и все перешиваем вилкой или венчиком. Затем постепенно подсыпаем в миску муку, замешивая тесто руками. Оно должно получиться плотным, не липким — похожим на пельменное. Хорошо промесив, скатываем из теста шар, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на один час.

Затем тесто раскатываем в большую колбаску, нарезаем ее на кусочки с куриное яйцо и раскатываем сочни размером с чайное блюдечко. На каждый сочень выкладываем 1,5 ложки начинки и защипываем так, чтобы получился треугольник с отверстием посередине.

Выкладываем эчпочмаки на противень, смазанный маслом. В небольшой миске взбиваем венчиком оставшееся яйцо и смазываем им каждый пирожок. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим в нее эчпочмаки на полчаса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт эчпочмака с мясом

Смешиваем в миске бульон и топленое масло, вытаскиваем противень, в отверстие в каждом пирожке вливаем две чайные ложки смеси, после чего убираем эчпочмаки в духовку еще на полчаса.

В готовые пирожки добавляем еще по одной чайной ложке бульона, верх смазываем топленым маслом, и эчпочмаки можно подавать к столу.

Стоит отметить, что эчпочмаки без картошки самостоятельным блюдом выступали только в походах. К столу же их подавали как закуску к различным супам.

Рецепт эчпочмаков с картошкой

Сегодня эчпочмаки традиционно готовят с картошкой, мясом и луком. И это вполне самостоятельно блюдо, которое как подают на больших праздниках, так и готовят ежедневно. Причем пресное тесто давно уступило место дрожжевому или более традиционному — замешанному на кефире. Для приготовления таких эчпочмаков необходимо взять следующее.

Для теста:

кефир 3,2% жирности — 1 ст.

соль — ½ ч. л.

масло сливочное — 100 г

мука пшеничная — 2 ст.

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Для начинки:

телятина — 300 г

картофель — 400 г

репчатый лук — 2 шт.

подсолнечное масло — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Муку просеять, кефир вылить в глубокую миску, добавить топленое масло, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто руками. Когда хорошо промесите тесто, накройте его полотенцем и дайте отдохнуть 30–40 минут.

Сырое мясо, картофель и лук мелко порезать, добавить соль, перец, масло и убрать в холодильник на 15 минут.

Тесто разделить на порции, как для обычных пирожков. Раскатать в тонкие лепешки, в середину каждой положить одну — две ложки начинки и защипать тесто так, чтобы получился закрытый треугольник.

Духовку нагреть до 200 градусов, эчпочмаки выложить на противень, смазанный маслом, и поставить запекаться на 50–60 минут. Затем достать из духовки, смазать сливочным маслом и дать отдохнуть на блюде под полотенцем.

Такие эчпочмаки подаются как самостоятельное блюдо: на стол рядом с пирожками ставят бульонницы с крепким мясным бульоном, обильно приправленным черным молотым перцем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт эчпочмаков с картошкой

Интересные факты про эчпочмак

В Казани в 2016 году появился памятник эчпочмаку. Он находится на улице Туфана Миннуллина напротив кукольного театра.

Эчпочмак считается одним из самых популярных национальных кушаний у татар и башкир: пирожки подают к супу, к чаю, в качестве самостоятельного блюда (с бульоном) или как перекус с катыком, кефиром или любым другим кисломолочным напитком.

На большие праздники подают эчпочмаки с различными украшениями, например, защипывают тесто в форме косичек.

В Казани есть сеть кафе быстрого питания, где подаются только национальные блюда. Главное кушанье в меню — эчпочмак с начинками из различных видов мяса. Заведения пользуются большой популярностью у туристов и местных жителей.

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