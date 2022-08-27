В Москве стартовал фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фото: polerusskoe.ru

В Москве с 27 августа стартовал XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Фестиваль проходит на территории музея-заповедника «Коломенское». Гостей мероприятия ждут четыре сцены и восемь тематических площадок.

На фестиваль «Русское поле» приглашены представители 49 регионов России, включая Удмуртию, Чувашию, Коми и Марий Эл. Кроме того, в мероприятии примут участие творческие делегации из Турции, Узбекистана, ЛНР и Белоруссии. Основные темы главного фольклорного события России — год культурного наследия народов РФ и 875-летие Москвы.

В числе участников мероприятия заявлены ремесленники, туроператоры, а также производители разных товаров. Посетителям фестиваля откроется «Модный двор», в рамках которого пройдут показы национальных костюмов 22 отечественных дизайнеров.

Также для них будет открыта «Национальная кухня», во время которой профессиональные повара проведут мастер-классы. На «Площади регионов» будет представлена выставка-ярмарка народных промыслов, а в уголке Издательства Сретенского монастыря посетители смогут окунуться в мир православной литературы.

Отмечается, что присоединиться к народным гуляньям можно будет не только в «Коломенском», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте «Русского поля», а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на портале Культура.рф.