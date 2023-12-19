Для большинства россиян никакой разницы между шаурмой и шавермой нет. И только петербуржцы уверены, что между этими двумя блюдами огромная разница. Так ли это? Сегодня разберемся, какие есть отличия у шаурмы от шавермы и при чем здесь бурито. А также узнаем рецепт домашней шаурмы и расскажем, как приготовить шаверму.
Шаверма и шаурма — в чем отличие?
Откроем тайну: разница между шаурмой и шавермой точно такая же, как между подъездом и парадной в современном понимании этих слов. То есть ее практически нет. Однако возникает другой вопрос: почему по всей России этот вариант уличной еды называется шаурмой и только в Санкт-Петербурге и в некоторых городах к западу от него — шавермой? Ответ кроется в истории.
Дело в том, что шаурма как вариант фастфуда появилась в России в 1990-х годах. И разница в произношении, по мнению филологов, появилась оттого, что первоначально эту уличную еду привезли в нашу страну выходцы из других государств. В разных городах мясо с овощами в тонкой лепешке готовили повара из разных стран и, соответственно, по-разному произносили название кушанья.
Однако встречаются кулинары, которые считают, что между шаурмой и шавермой есть несколько существенных отличий:
- шаурма готовится полностью закрытой, шаверма открыта с одной стороны;
- в шаверму добавляются свежие помидоры и огурцы, порезанные кубиками, в шаурме эти ингредиенты нарезаны тонкими ломтиками;
- шаурму готовят только с курицей, шаверму — с курицей, а также с бараниной, говядиной, телятиной;
- шаурма и шаверма отличаются соусами.
На самом деле шаурма и шаверма могут содержать в составе практически любые виды овощей, мяса и разновидности соусов, поскольку каждый повар готовит это блюдо по собственному рецепту или в соответствии с рецептурой, принятой в сети заведений, где подается это кушанье.
В современном словаре русского языка указан только один вариант названия этого блюда — шаурма. Причем это слово не имеет формы множественного числа. Поэтому если вы делаете заказ на большую компанию, то у повара нужно попросить несколько «порций шаурмы».
Кто придумал шаурму?
Доподлинно неизвестно, в какой стране мира впервые придумали заворачивать запеченное рубленое мясо вместе с овощами и соусом в тонкую лепешку. Однако на сегодняшний день похожие блюда существуют во многих кухнях мира.
Само слово «шаурма» происходит из арабского языка и означает «жареное мясо», считается, что именно арабы привезли рецепт в страны западного мира. Но произносят название этого блюда везде на свой лад, а в ряде стран и вовсе используют другие названия, означающие, по сути, то же самое — жареное или печеное мясо. Кроме того, в каждой стране рецептура имеет свои особенности — от использования разных видов мяса до различной толщины лепешек. Исследователи полагают, что такой вариант быстрого перекуса появился в разных странах независимо друг от друга.
- Так, в США этот вариант уличной еды называется шавармой, кебабом или донер-кебабом, его рецептура схожа с той, что принята на большей территории России.
- В Израиле кушанье тоже называют шавармой. Или в силу особенностей произношения — швармой. Подается это блюдо в плоской лепешке — пите, в багете или в лаваше. В состав начинки входит ягнятина, печеные баклажаны, маринованный редис, сладкий перец, картофель фри, салат из свежих овощей и специи.
- У греков этот вариант уличной еды носит название гирос пита, в дословном переводе «мясо на вертикальном вертеле в пите». В состав начинки входит мясо, печеный картофель, салат из свежих огурцов, помидоров и красного лука, заправленный йогуртовым соусом.
- В Польше на улице можно купить кебаб, при этом начинку готовит не каждый повар на месте продажи, а покупает готовую у специализированных производителей.
- Немцы называют мясо в лепешке денер-кебабом. Мясо предварительно маринуют и запекают на углях, а дополнить его можно любой начинкой, которую вы захотите.
- Армяне готовят бртуч. Рецепт полностью совпадает с шаурмой, только дополняется сыром. Еще здесь можно купить карси-хоровац — обычный шашлык, завернутый в лаваш.
- В Эстонии подают кану тортиллу, что дословно переводится как «куриная лепешка». В состав начинки обязательно входит сладкий перец и сыр с голубой плесенью.
- Японцы готовят шаурму, которая очень похожа на ту, что можно купить в России. В качестве мяса обязательно только говядина, соус готовится из смеси майонеза и кетчупа, а вместо зелени кладется свежая капуста.
- Французы предпочитают холодный дюрум — в лаваш заворачивают свежие овощи с соусом и охлажденное мясо.
- Англичанам по вкусу приходится кебаб, причем купить такую еду, как правило, можно в заведениях, которые держат мигранты из Пакистана или Турции. Кебаб готовят из баранины, курицы или говядины и заворачивают в тонкий лаваш со свежими овощами, чесноком и жгучим перцем.
- Индийцы помимо курицы кладут в свой кебаб картофель, морковь и свеклу, обильно сдабривают чесночно-майонезным соусом и заворачивают в лаваш.
- В ОАЭ капуста в шаурме — табу. В лаваш кладут только запеченное мясо и свежую зелень.
- Бразильцы вместо привычных нам соусов добавляют в шаурму заправку из уксуса и масла.
- Турки готовят шаурму из мяса и овощей в лаваше, который затем обжаривают на гриле. Соусов в этом блюде не предусмотрено.
- Мексиканцы называют похожее блюдо буррито: печеное мясо, авокадо, томаты, сыр, бобы, рис с соусом из сметаны и перца чили, завернутые в местную лепешку — тортилью. Это сытное и острое блюдо, которое не считается уличной едой. Буррито можно заказать и в любом кафе.
Единственное, чего нельзя встретить в настоящей шаурме в любой стране мира, — это свинину, поскольку блюдо пришло к нам из мусульманских стран.
Шаурма: состав ингредиентов и рецепт приготовления
Поскольку на большей части территории России мы заказываем в киосках шаурму, то однажды каждый из нас задумывается над тем, как приготовить это сытное и вкусное блюдо дома. Рецепт домашней шаурмы весьма прост, поэтому справиться с приготовлением может даже новичок. Будем следовать традиционной точке зрения и приготовим шаурму с курицей. Итак, нам потребуется:
- тонкий круглый лаваш — 1 шт.;
- свежие помидоры — 1 шт.;
- свежие огурцы — 1 шт.;
- маринованная капуста — 50 г;
- куриное филе — 200 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь по-корейски — 50 г;
- майонез, кетчуп, соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Куриное филе режем кубиками, солим, перчим и оставляем при комнатной температуре на полчаса. Затем обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной корочки, снимаем с огня и оставляем под крышкой.
Помидоры, огурцы, лук шинкуем соломкой. Разворачиваем лаваш и смазываем среднюю его часть майонезом. Выкладываем маринованную капусту, овощи, мясо, лук, затем добавляем кетчуп и заворачиваем его как блинчатый пирожок. Затем шаурму в течении 5 минут следует запекать в электрогриле. Успевайте съесть, пока соус не протек!
Шаверма по-питерски: что входит в состав и как ее приготовить
Домашнюю шаверму мы будем готовить по рецепту с говядиной, но также можно взять баранину, телятину, курицу и даже свинину. А вот при приготовлении соуса от рецепта лучше не отступать. Нам понадобится:
- мясо — 400 г;
- лаваш — 500 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- свежие огурцы — 1 шт.;
- свежие помидоры — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Для томатного соуса:
- томатная паста — 3 ст. л.;
- зира — 3 ч. л.;
- черный перец — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу;
- паприка — 1 ст. л.
Для майонезного соуса:
- майонез 67% жирности — 2 ст. л.;
- кефир 3,2% жирности — 2 ст. л.;
- сметана 20% жирности — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- хмели-сунели — ½ ч.л.;
- свежий укроп — 30 г.
Для приготовления томатного соуса смешайте ложкой все ингредиенты в отдельной миске и дайте настояться около получаса. Для приготовления майонезного соуса уложите все в емкость для блендера и измельчите.
Мясо порежьте кубиками, добавьте соль, перец и оставьте в тепле на 20 минут. Затем обжарьте на сковороде с антипригарным покрытием без масла до золотистой корочки, уберите с огня и накройте крышкой.
Лук, огурцы, помидоры и перец нарежьте крупными кубиками, добавьте половину майонезного соуса и оставьте на 15 минут в холодильнике.
Лаваш посередине смажьте остатками майонезного соуса, выложите овощи, мясо, сверху добавьте томатный соус. Сверните шаверму так, чтобы получился конверт, похожий на детский: открытый с одного бока. После этого блюдо следует обжаривать на сухой сковороде с обеих сторон, пока лаваш не станет хрустящим. Шаверму можно подавать к столу. Истинные петербуржцы могут воспользоваться вилкой и ножом.
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