06 августа 2025 в 19:00

Это должен знать каждый кулинар: идеальная томатная паста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начните с 2 кг мясистых томатов. Ошпарьте их, снимите кожицу, удалите семена и жесткие части, мякоть измельчите. 500 г перца очистите от семян и нарежьте. Томаты и перец вместе с 200 г очищенной моркови и 150 г репчатого лука пропустите через мясорубку. Полученную смесь переложите в толстостенную кастрюлю, добавьте 3 зубчика чеснока (целиком), 50 мл оливкового масла, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли горкой, 100 г спелой темной вишни без косточек (она даст кислинку вместо уксуса). Как только масса начнет слегка пузыриться, убавьте огонь до минимума. Томите массу 4–5 часов, периодически помешивая деревянной лопаткой, особенно ближе к концу, чтобы не пригорела. Когда объем уменьшится в 4–5 раз и масса станет очень густой, темно-красной, уберите чеснок. Для идеальной гладкости протрите пасту через сито. Разложите горячую пасту в стерильные банки, закатайте. Храните в темноте и прохладе. Попробуйте — эта паста станет вашим секретным оружием!

Ранее мы делились рецептом: золотистые лепешки с начинкой на кефире — и никаких чебуреков не надо.

рецепты
томатная паста
домашние заготовки
помидоры
Оксана Головина
О. Головина
