Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:45

Соус по-грузински за 10 минут: идеально к мясу, картошке, на поджаристый хлеб и даже к пельменям — больше не захотите обычный кетчуп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соус по-грузински за 10 минут: идеально к мясу, картошке, на поджаристый хлеб и даже к пельменям — больше не захотите обычный кетчуп! Советуем приготовить традиционный грузинский соус сацебели из доступной томатной пасты, спелых яблок и ярких специй. Его можно подать к шашлыку, котлеткам, горячему картофелю или даже намазать на теплый багет.

Основные ингредиенты предельно просты: томатная паста (2 ст. л.), сладкое яблоко (1 большое), болгарский перец красный (1 средний), кинза свежая (небольшой пучок), острый перец чили (1 маленький), паприка сладкая (1/2 ч. л.), чеснок (2 дольки), винный уксус (1 ч. л.), сахар (щепотка), соль (по вкусу).

Порядок действий простой: очистите яблоко и болгарский перец, натрите на крупной тёрке. Очистите и мелко нарежьте чеснок, чили и кинзу. Перемешайте томатную пасту с яблоком, перцем, чесноком, чили, паприкой, уксусом, сахаром и солью. Хорошо взбейте венчиком, можно пробить блендером.

Соус получится красивым красно-оранжевым цветом, острым и освежающим одновременно. Подходит абсолютно ко всему — мясу, рыбе, птице, овощам и гарнирам. Хрустящий кусок хлеба, смазанный таким сацебели, мгновенно становится деликатесом!

Ранее мы готовили сосиски в лаваше.10 минут — и гора вкусняшек готова!

Читайте также
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Общество
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Общество
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество
К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Нежнее горбуши я не ела — рецепт с чесноком и сливками
Семья и жизнь
Нежнее горбуши я не ела — рецепт с чесноком и сливками
соус
кетчуп
простой рецепт
томатная паста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.