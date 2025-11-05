Соус по-грузински за 10 минут: идеально к мясу, картошке, на поджаристый хлеб и даже к пельменям — больше не захотите обычный кетчуп

Соус по-грузински за 10 минут: идеально к мясу, картошке, на поджаристый хлеб и даже к пельменям — больше не захотите обычный кетчуп

Соус по-грузински за 10 минут: идеально к мясу, картошке, на поджаристый хлеб и даже к пельменям — больше не захотите обычный кетчуп! Советуем приготовить традиционный грузинский соус сацебели из доступной томатной пасты, спелых яблок и ярких специй. Его можно подать к шашлыку, котлеткам, горячему картофелю или даже намазать на теплый багет.

Основные ингредиенты предельно просты: томатная паста (2 ст. л.), сладкое яблоко (1 большое), болгарский перец красный (1 средний), кинза свежая (небольшой пучок), острый перец чили (1 маленький), паприка сладкая (1/2 ч. л.), чеснок (2 дольки), винный уксус (1 ч. л.), сахар (щепотка), соль (по вкусу).

Порядок действий простой: очистите яблоко и болгарский перец, натрите на крупной тёрке. Очистите и мелко нарежьте чеснок, чили и кинзу. Перемешайте томатную пасту с яблоком, перцем, чесноком, чили, паприкой, уксусом, сахаром и солью. Хорошо взбейте венчиком, можно пробить блендером.

Соус получится красивым красно-оранжевым цветом, острым и освежающим одновременно. Подходит абсолютно ко всему — мясу, рыбе, птице, овощам и гарнирам. Хрустящий кусок хлеба, смазанный таким сацебели, мгновенно становится деликатесом!

Ранее мы готовили сосиски в лаваше.10 минут — и гора вкусняшек готова!