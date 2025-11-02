Сосиски в тесте — это прошлый век: готовим быструю закуску из лаваша — 10 минут и гора вкусняшек готова

Сосиски в тесте — это прошлый век: готовим быструю закуску из лаваша — 10 минут и гора вкусняшек готова. Попробуйте новый вариант любимой закуски — сосиски в лаваше! Это проще, чем возиться с тестом, а результат порадует всей семьей. Хрустящая оболочка, сочная сосиска и расплавленный сыр — идеальное сочетание для завтрака или перекуса. Готовится всего 10 минут, а съедается еще быстрее!

Возьмите два листа армянского лаваша и нарежьте их полосками по длине сосисок. Для начинки подойдет твердый или плавленый сыр — натрите 180 г на крупной терке. Три яйца взбейте в миске с щепоткой соли, паприкой и сушеными травами. На край полоски лаваша положите немного сыра, сверху — сосиску или охотничью колбаску, затем плотно заверните. Чтобы край не разворачивался, смажьте его яичной смесью.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Каждую заготовку окуните в яичную смесь, сначала обжарьте сторону шва (1-2 минуты), чтобы он «запечатался», а затем доведите до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими — хрустящая аппетитная закуска готова!

