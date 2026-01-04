Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 09:04

Готовлю вкуснющие куриные сосиски дома — решаю вопрос с завтраками на месяц вперед

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовление сосисок дома не только полезнее, но и выгоднее. Вы получаете качественный продукт по цене куриного филе, при этом полностью контролируете состав. Только куриное филе, свежие овощи и никакой химии. Всего 131 ккал на 100 граммов — идеально для ПП.

500–700 г куриного филе, одну крупную луковицу, одну морковь и пучок укропа измельчаю в блендере до состояния однородного фарша. Добавляю 100 г молока, 30 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, соль и перец по вкусу, еще раз тщательно перемешиваю.

На пищевую пленку выкладываю порцию фарша и туго закручиваю, формируя сосиску, концы завязываю узлом. Аккуратно опускаю завернутые сосиски в кипящую воду и варю 15 минут. После варки вынимаю, даю немного остыть, снимаю пленку и обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки. Остывшие сосиски можно заморозить для хранения.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю домашний песто — рецепт итальянского классического соуса всего из 6 ингредиентов за 10 минут: и к мясу, и к макарошкам
Общество
Готовлю домашний песто — рецепт итальянского классического соуса всего из 6 ингредиентов за 10 минут: и к мясу, и к макарошкам
Холодец из курицы — экономия времени без потери вкуса: простой рецепт для домашней кухни
Общество
Холодец из курицы — экономия времени без потери вкуса: простой рецепт для домашней кухни
Хрустящие драники с сюрпризом: готовим золотистые картофельные оладьи с тягучим сыром
Общество
Хрустящие драники с сюрпризом: готовим золотистые картофельные оладьи с тягучим сыром
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут
Все дело в маринаде с соевым соусом: свинина «по-особому», которая тает во рту
Общество
Все дело в маринаде с соевым соусом: свинина «по-особому», которая тает во рту
еда
рецепты
мясо
сосиски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клишас предрек Европе потерю суверенитета вслед за Венесуэлой
Украинских танкистов отправили в «мясные штурмы»
В России предложили выдавать семьям бесплатное жилье, как в СССР
В России смягчили одно требование при заселении в гостиницы
В сточной канаве нашли останки четырех человек
Лабиринт, телебашня, старый дворец: лучшие бесплатные катки Москвы
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом
Восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять до 10 лет
Гороскоп на 4 января: планируем, погружаемся в рутину, заботимся о здоровье
Стало известно, что может связать Мадуро с Пи Дидди и продюсером Эпштейна
Мошенники начали маскировать трояны под договоры сотовых компаний
Забудьте об оливье: приготовьте на праздник необычный салат с авокадо
Названы четыре мошеннические схемы для обмана россиян в праздники
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут
Стало известно, где держат Мадуро
«Эдик, ты балбес»: Латыпов, Фуркад, Граф — самые смешные ляпы биатлонистов
Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом
«Утилизация» гаубиц ВСУ, потеря укреплений: новости СВО на утро 4 января
Названы самые опасные для кошек продукты с общего стола
Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.