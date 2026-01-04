Готовлю вкуснющие куриные сосиски дома — решаю вопрос с завтраками на месяц вперед

Приготовление сосисок дома не только полезнее, но и выгоднее. Вы получаете качественный продукт по цене куриного филе, при этом полностью контролируете состав. Только куриное филе, свежие овощи и никакой химии. Всего 131 ккал на 100 граммов — идеально для ПП.

500–700 г куриного филе, одну крупную луковицу, одну морковь и пучок укропа измельчаю в блендере до состояния однородного фарша. Добавляю 100 г молока, 30 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, соль и перец по вкусу, еще раз тщательно перемешиваю.

На пищевую пленку выкладываю порцию фарша и туго закручиваю, формируя сосиску, концы завязываю узлом. Аккуратно опускаю завернутые сосиски в кипящую воду и варю 15 минут. После варки вынимаю, даю немного остыть, снимаю пленку и обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки. Остывшие сосиски можно заморозить для хранения.

