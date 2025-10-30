Маринованные помидоры по-итальянски: к мясу, картошке и на поджаристый хлеб с творожным сыром — это гениальный рецепт вкуснятины. Эта закуска украсит любой стол. Это блюдо удивит вас простотой приготовления и насыщенным вкусом: сочные помидоры в остром маринаде с ароматными специями. Такая закуска идеально подойдёт не только к мясу и картофелю, но и станет изысканным дополнением к бутерброду с творожным сыром.

Для приготовления возьмите 2 кг помидоров и нарежьте их крупными дольками. Две больших красных луковицы нарежьте перьями. Четыре болгарских перца, две головки чеснока и два острых красных перца измельчите через мясорубку. Смешайте овощную массу с свежей зеленью по вкусу. Для маринада соедините 100 мл яблочного уксуса, 100 мл оливкового масла, 100 г сахара и 2 ст. л. соли. В чистую трёхлитровую банку укладывайте слоями помидоры, лук, оливки и овощную смесь, затем залейте маринадом. Закройте крышкой, переверните банку вверх дном и оставьте в холодильнике на 8 часов — лучше на ночь. Утром вас ждёт потрясающая закуска с пикантным вкусом и аппетитным ароматом!

