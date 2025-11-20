Соус из огурцов к мясу, картошке и на поджаристый хлеб: на стол вместо кетчупа и майонеза — идеальный вариант, от которого не потолстеешь

Соус из огурцов к мясу, картошке и на поджаристый хлеб: идет на стол вместо кетчупа и майонеза — идеальный вариант от которого не потолстеешь. Этот соус я готовлю на все праздничные столы и встречи с друзьями, ведь не все любят майонез. Он лёгкий, свежий и невероятно ароматный. Когда я впервые приготовила его, гости сразу отметили вкус и просили добавку — со стола он исчез мгновенно. Отлично подходит к овощам, мясу, хлебу и салатам.

Для приготовления понадобится: 1 средний огурец, 100 г мягкого сливочного сыра, 2 измельчённых зубчика чеснока, 3 ст. л. густой сметаны, 1 ч. л. мелко нарезанного укропа и 2–3 столовые ложки измельчённых оливок.

Натрите огурец на крупной тёрке и слегка отожмите лишний сок. Добавьте сыр, чеснок, сметану, укроп и оливки. Приправьте по вкусу специями и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Вуаля! Восхитительный соус готов — свежий, ароматный, с лёгкой пикантностью от чеснока и насыщенным вкусом оливок. Он станет звездой любого стола и идеально дополнит как праздничные закуски, так и повседневные блюда.

