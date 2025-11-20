Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:30

Тарталетки на Новый год с крабовой пастой: обалденная закуска, рецепт которой будут просить все гости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тарталетки на Новый год с крабовой пастой: обалденная закуска, рецепт которой будут просить все гости. Эти тарталетки станут вашим универсальным рецептом, который всегда выручает, когда нужно быстро и вкусно накрыть на стол. Их удобно готовить заранее: начинку можно сделать за пару часов до подачи, а наполнять тарталетки уже перед приходом гостей, чтобы они остались хрустящими. Такой набор смотрится эффектно и идеально подходит для новогоднего стола, дней рождения, фуршетов и любых семейных праздников.

Для приготовления понадобятся: 5 крабовых палочек, 2 яйца, около 50 г сыра, 3 ст. л. майонеза, красная икра, готовые тарталетки, немного соевого и острого соуса. Просто пробейте крабовые палочки, яйца, сыр и майонез в блендере. Если вкус покажется пресным, добавьте чуть-чуть соевого и острого соуса — начинка станет ярче и насыщеннее. Переложите смесь в кондитерский пакет и аккуратно отсадите в тарталетки. В углубление сверху выложите немного красной икры — она добавит контраста и праздничного вида.

Крабовая начинка получается нежной, а икра добавляет лёгкий солёный акцент, делая подачу по-настоящему праздничной.

Ранее мы готовили брускетты со шпротами на Новый год по-новому. Превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут.

Проверено редакцией
