Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:49

В МИД заявили, что Британия готовит общество к потерям на Украине

Захарова: власти Британии готовят общество к потерям военных на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Власти Великобритании начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине, публично признав гибель своего кадрового военнослужащего, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, этот случай является далеко не первой потерей со стороны британских военнослужащих в зоне конфликта.

Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их [погибший военный Джордж] Хули? Складывается впечатление, что, возможно, кто-то там, на территории Британии, начал аккуратно готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что информация о присутствии британских десантников в зоне специальной военной операции стала достоянием общественности лишь после несчастного случая на украинском полигоне, в результате которого погиб военнослужащий Соединенного Королевства. Минобороны Великобритании подтвердило инцидент 9 декабря, заявив, что трагедия произошла вдали от линии фронта во время испытаний нового вооружения.

Мария Захарова
Великобритания
Украина
МИД
смерти
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.