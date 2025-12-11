В МИД заявили, что Британия готовит общество к потерям на Украине

Власти Великобритании начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине, публично признав гибель своего кадрового военнослужащего, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, этот случай является далеко не первой потерей со стороны британских военнослужащих в зоне конфликта.

Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их [погибший военный Джордж] Хули? Складывается впечатление, что, возможно, кто-то там, на территории Британии, начал аккуратно готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что информация о присутствии британских десантников в зоне специальной военной операции стала достоянием общественности лишь после несчастного случая на украинском полигоне, в результате которого погиб военнослужащий Соединенного Королевства. Минобороны Великобритании подтвердило инцидент 9 декабря, заявив, что трагедия произошла вдали от линии фронта во время испытаний нового вооружения.