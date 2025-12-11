В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград

Вооруженные силы России должны держать НАТО в страхе для предотвращения возможных атак на Калининград, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, наличие мощного оборонно-промышленного комплекса исключит у потенциальных агрессоров даже мысли о нападении.

Как говорил император Александр III, у России есть два союзника: это ее армия и флот. Вот у нас должны быть такие вооруженные силы, чтобы в случае агрессии, НАТО в том числе, мы могли на любом стратегическом направлении отразить нападение и принудить к выгодному для России миру. Вооруженные силы должны соответствовать военно-политической обстановке, складывающейся в мире и Европе в том числе. И такой оборонно-промышленный комплекс, который бы обеспечил эти боевые действия наших вооруженных сил. Вот тогда никто не нападет. Потому что они будут знать, что горько пожалеют о своей ненависти и глупых амбициях, — высказался Соболев.

Он подчеркнул, что Европа всерьез готовится к конфликту с Россией. По мнению депутата, такие обсуждения с высшими должностными лицами можно назвать информационной подготовкой населения к войне. Депутат также напомнил слова Йозефа Геббельса, ближайшего соратника Адольфа Гитлера, о том, что ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили.

В 1941 году, когда началась война, мы поначалу думали об интернационализме, разбрасывали над немецкими войсками листовки: «Немецкие рабочие, разворачивайте штыки в сторону своих хозяев. Вместе будем строить новый справедливый мир». Но они не разворачивали. Взяли Минск, пошли на Смоленск, Киев, Ленинград. Начали брать пленных. Мы начали разбираться: в чем же дело? Где интернационализм? Оказывается, на 80% немцы были убежденными фашистами, еще 20% — сторонниками фашизма, и только единицы — антифашистами. Поэтому мы должны сделать соответствующие выводы, — заключил Соболев.

Ранее бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность удара по Калининградской области. По его словам, в военных планах необходимо отказаться от представления о Калининграде как о неприступной крепости.