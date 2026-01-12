Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:12

В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

броРоссийские войска уничтожили группу солдат 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ ВСУ у села Доброполье Запорожской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, армия РФ засекла противника при попытке войти в населенный пункт. Кимаковский добавил, что украинским военным поставили задачу установить флаг и заснять процесс на видео. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Противнику была поставлена задача снять на видео установку украинского флага в селе Доброполье в Запорожской области. У населенного пункта группу засекли и уничтожили, — сказал он.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ из-за ошибки частично уничтожили силы 425-го отдельного штурмового полка, который был выведен из села Святопетровка Запорожской области. По его словам, украинские военные приняли солдат своего полка за российских военнослужащих.

До этого военнопленный Юрий Коновалов рассказал, что украинские дроны атаковали сдающихся в плен солдат в Днепропетровской области. Он предположил, что это нападение могло быть преднамеренным со стороны сослуживцев. Коновалов отметил, что группа была лишена возможности защищаться.

ВС РФ
ВСУ
Россия
Украина
Игорь Кимаковский
Запорожская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи
Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА
«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.