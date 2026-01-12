броРоссийские войска уничтожили группу солдат 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ ВСУ у села Доброполье Запорожской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, армия РФ засекла противника при попытке войти в населенный пункт. Кимаковский добавил, что украинским военным поставили задачу установить флаг и заснять процесс на видео. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ из-за ошибки частично уничтожили силы 425-го отдельного штурмового полка, который был выведен из села Святопетровка Запорожской области. По его словам, украинские военные приняли солдат своего полка за российских военнослужащих.

До этого военнопленный Юрий Коновалов рассказал, что украинские дроны атаковали сдающихся в плен солдат в Днепропетровской области. Он предположил, что это нападение могло быть преднамеренным со стороны сослуживцев. Коновалов отметил, что группа была лишена возможности защищаться.