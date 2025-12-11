На «Госуслугах» появился сервис для беременных На «Госуслугах» появился сервис «Планирование и рождение ребенка»

На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Планирование и рождение ребенка», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Он позволяет оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, передает РИА Новости. Также он предоставляет возможность получения государственной поддержки для беременных женщин и семей с детьми.

С помощью сервиса можно легко и быстро подать заявление на получение свидетельства о рождении и регистрацию ребенка, всего за два клика. СНИЛС и номер полиса ОМС для новорожденного будут присвоены автоматически. Цифровой помощник на странице жизненной ситуации подскажет, какие меры поддержки доступны. Оформить пособия и льготы можно, не выходя с портала.

Сервис объединяет более 17 государственных услуг. Это упрощает и повышает эффективность взаимодействия с госорганами.

Ранее портал «Госуслуги» запустил новый сервис, позволяющий гражданам получить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ, подтверждающий статус, можно оформить в несколько кликов в разделе «Выход на пенсию». Электронное свидетельство предоставляет право на все положенные льготы. Новый функционал помогает гражданам избежать посещения ведомств очно.