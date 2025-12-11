Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:41

Журнал Time выбрал «Человека года»

Архитекторы ИИ стали «Человеком года» по версии Time

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Журнал Time выпустил в продажу номер с «Человеком года» на обложке. Почетного звания удостоились предприниматели, которые стали архитекторами искусственного интеллекта.

«Человеком года» назвали главу Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лизу Су и владельца X Илона Маска. Также на обложку попали глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли. Отмечается, что фото на главной странице сделали в стиле «Обед на небоскребе».

Ранее россияне в рамках опроса выбрали главные научные достижения 2025 года — респонденты чаще всего выделяли достижения в области инженерии, космоса, биотехнологий и квантовых технологий. В космическом блоке большинство опрошенных проголосовали за российский прототип плазменного двигателя для будущих спутников и межпланетных аппаратов — разработку поддержали 21% респондентов.

Также российские филологи выбрали слово года — «зумер». Второе и третье места заняли «выгорание» и «ред-флаг» соответственно. Победителя определили 469 филологов из 23 научных организаций по всей России в ходе рейтингового голосования.

Time
Илон Маск
Марк Цукерберг
искусственный интеллект
