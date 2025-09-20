«Такое случается»: Цукерберг опозорился на презентации умных очков Цукерберг на презентации умных очков не смог позвонить с них техдиректору Meta

Глава Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг представил публике умные очки Ray-Ban Display и попал в неловкую ситуацию из-за технических накладок, передает Independent. Бизнесмен несколько раз не смог дозвониться до собеседника при помощи очков и обвинил во всем «плохой Wi-Fi».

Цукерберг представил Ray-Ban Display стоимостью $799 (более 66 тыс. рублей). Утверждается, что в них можно смотреть видео, просматривать при этом текстовые сообщения и отвечать на них. Во время демонстрации глава компании несколько раз безуспешно пытался дозвониться до технического директора Meta Эндрю Босворта.

Это, знаете ли, такое случается, — заметил Цукерберг.

В Independent отметили, что качество ИИ-инструментов Ray-Ban Display тоже вызывает вопросы. Их специально для презентации протестировал шеф-повар Джек Манкузо. Повар попросил найти ему рецепт соуса для стейков, но очки не поняли правильной последовательности действий. После нескольких попыток получить верный ответ от ИИ Манкузо отказался от демонстрации и передал слово Цукербергу на глазах у сотен людей.

Ранее в Meta попытались переманить в свой штат исследователя искусственного интеллекта Мэтта Дейтке. 24-летнему разработчику предложили зарплату в $250 млн (19,8 млрд рублей) за четыре года работы — это беспрецедентная для отрасли сумма. В СМИ подсчитали, что это в 327 раз больше, чем получил Роберт Оппенгеймер за создание атомной бомбы.