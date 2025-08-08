Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названо имя человека с зарплатой $250 млн

Baza: исследователю ИИ предложили зарплату в 327 раз больше, чем у Оппенгеймера

Мэтт Дейтке Мэтт Дейтке Фото: Социальные сети

Компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) предложила 24-летнему исследователю искусственного интеллекта Мэтту Дейтке $250 млн (19,8 млрд рублей) за четыре года работы, сообщает Telegram-канал Baza. Это в 327 раз больше, чем те деньги, которые в свое время платили создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру — $10 тысяч в месяц и по сегодняшним меркам с учетом инфляции $191 тысячу (15,1 млн рублей) в год.

Первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг, получал $244 тысячи (19,3 млн рублей) в год по сегодняшним меркам. Дейтке предложили даже больше, чем заработали за 2025 год звезды NBA Леброн Джеймс и Стефан Карри — $133,8 млн (10,6 млрд рублей) и $156 млн (12,3 млн рублей) соответственно.

До этого глава Meta Марк Цукерберг предлагал инженеру ИИ зарплату $1,5 млрд (120 млрд рублей), но тот отказался. Речь идет о ведущем исследователе в области искусственного интеллекта и сооснователе стартапа Thinking Machines Lab Эндрю Таллоке. Специалист отказал, потому что был уверен в перспективности своего стартапа.

