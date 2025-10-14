Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:24

«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США заявил в соцсети Truth Social, что журнал Time выбрал худшее его фото для публикации по теме урегулирования в секторе Газа. Он считает, что на изображении ему «стерли» волосы, а затем наложили на голову что-то вроде «парящей короны». Глава Белого дома добавил, что ему никогда не нравилось фотографироваться с нижнего ракурса.

Журнал Time написал обо мне довольно хорошую статью, но фотография, возможно, самая ужасная из всех, — написал Трамп.

Ранее издание Time разместило на обложке свежего номера портрет Трампа. Выпуск посвящен перемирию на Ближнем Востоке, которое было достигнуто при участии американской администрации. Центральный заголовок гласит «Его триумф», а дополнительные — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

До этого израильская газета Jerusalem Post представила новую обложку — в редакции сделали коллаж из фото освобожденных заложников в форме силуэта Дональда Трампа. Таким образом журналисты поблагодарили политика за содействие в возвращении сограждан.

