13 октября 2025 в 21:58

«Его триумф»: Трампа разместили на обложке журнала Time

Журнал Time поместил Трампа на обложку нового номера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американское издание Time разместило на обложке свежего номера портрет президента США Дональда Трампа, сообщили на странице журнала в соцсети X. Выпуск посвящен перемирию на Ближнем Востоке, которое было достигнуто при участии американской администрации.

Оставшиеся в живых израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа, вместе с освобождением палестинских заключенных. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока, — сказано в сообщении.

Помимо основного изображения, на обложке представлены названия трех материалов об урегулировании конфликта в Газе. Центральный заголовок гласит «Его триумф», а дополнительные — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

Ранее израильская газета Jerusalem Post представила новую обложку — в редакции сделали коллаж из фото освобожденных заложников в форме силуэта президента США Дональда Трампа. Таким образом журналисты поблагодарили политика за содействие в возращении сограждан.

Дональд Трамп
журналы
США
Ближний Восток
