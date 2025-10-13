«Его триумф»: Трампа разместили на обложке журнала Time

Американское издание Time разместило на обложке свежего номера портрет президента США Дональда Трампа, сообщили на странице журнала в соцсети X. Выпуск посвящен перемирию на Ближнем Востоке, которое было достигнуто при участии американской администрации.

Оставшиеся в живых израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа, вместе с освобождением палестинских заключенных. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока, — сказано в сообщении.

Помимо основного изображения, на обложке представлены названия трех материалов об урегулировании конфликта в Газе. Центральный заголовок гласит «Его триумф», а дополнительные — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

Ранее израильская газета Jerusalem Post представила новую обложку — в редакции сделали коллаж из фото освобожденных заложников в форме силуэта президента США Дональда Трампа. Таким образом журналисты поблагодарили политика за содействие в возращении сограждан.