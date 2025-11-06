Названо имя самого сексуального мужчины в мире

Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People. Британский актер украсил обложку специального выпуска издания, который поступит в продажу 17 ноября. По словам 37-летней звезды, он знал о своем титуле, но хранил это в тайне из-за подписанного соглашения о неразглашении. Также актер пошутил, что доверил секрет лишь одному своему другу — псу Бенсону.
Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это хранилось в секрете, поэтому я очень рад, что некоторые друзья и родственники узнают об этом, — отметил Бейли.
Ежегодная номинация «Самый сексуальный мужчина года» существует с 1985 года. Первым обладателем титула стал лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» (1996) за режиссуру драмы «Храброе сердце» Мел Гибсон. Среди других победителей — американский актер Дуэйн Скала Джонсон, известный по роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти» Патрик Демпси, Крис Эванс (Капитан Америка во вселенной Marvel), исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в Marvel Пол Радд, Майкл Б. Джордан и Джон Ледженд.
