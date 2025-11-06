Названо имя самого сексуального мужчины в мире Звезда «Бриджертонов» Бейли стал самым сексуальным мужчиной по версии People

Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People. Британский актер украсил обложку специального выпуска издания, который поступит в продажу 17 ноября. По словам 37-летней звезды, он знал о своем титуле, но хранил это в тайне из-за подписанного соглашения о неразглашении. Также актер пошутил, что доверил секрет лишь одному своему другу — псу Бенсону.

Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это хранилось в секрете, поэтому я очень рад, что некоторые друзья и родственники узнают об этом, — отметил Бейли.

Ежегодная номинация «Самый сексуальный мужчина года» существует с 1985 года. Первым обладателем титула стал лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» (1996) за режиссуру драмы «Храброе сердце» Мел Гибсон. Среди других победителей — американский актер Дуэйн Скала Джонсон, известный по роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти» Патрик Демпси, Крис Эванс (Капитан Америка во вселенной Marvel), исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в Marvel Пол Радд, Майкл Б. Джордан и Джон Ледженд.

