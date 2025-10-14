Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time

Нелестную фотографию президента США Дональда Трампа на обложку выпуска журнала Time о «саммите мира» в Египте выбирали «нездоровые люди», считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что по фотографии можно сказать намного больше о тех, «кто ее выбирал, нежели о том, кто на ней изображен».

Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы, — сказала Захарова.

Представитель российского дипведомства подчеркнула, что речь идет не о фотографе, который сделал снимок, а о людях, выбравших его для обложки. Захарова напомнила, что для номеров о предшественнике Трампа, Джо Байдене, редакция всегда подбирала «комплементарные фотографии» президента. Она считает, что произошедшая история стала «саморазоблачительной» для Time.

Сам Трамп тоже не оставил без реакции свежий номер журнала. Он заявил, что в Time выбрали «самую ужасную из всех» фотографию, но написали хорошую статью. На изображении ему «стерли» волосы, а затем наложили на голову что-то вроде «парящей короны». Глава Белого дома добавил, что ему никогда не нравилось фотографироваться с нижнего ракурса.