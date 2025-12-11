Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника

Президент FIB заявил о неоценимом вкладе экс-главы федерации Скрынника в бенди

Борис Скрынник Борис Скрынник Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press
Бывший глава Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник, скончавшийся на 78-м году жизни, внес неоценимый вклад в глобальное развитие этого вида спорта, заявил действующий президент FIB Хенрик Нильссон, чьи слова приводит пресс-служба организации. Он отметил, что Скрынник был не только выдающимся спортсменом, но и дальновидным руководителем на международном уровне.

Его неустанная преданность и страсть к бенди способствовали развитию этого вида спорта во многих новых странах. Россия принимала несколько чемпионатов мира на самом высоком уровне — его огромный вклад никогда не будет забыт, — сказал Нильссон.

Председатель комитета по соревнованиям FIB Арне Андерстедт в своей речи выделил личные качества Скрынника. Он охарактеризовал коллегу как человека с большим сердцем, всегда открытого к новым идеям и искренне заботившегося о людях, с которыми сотрудничал.

Ранее российская федерация бенди сообщила, что Борис Скрынник ушел из жизни в возрасте 77 лет. Представители ФХМР принесли соболезнования родным и близким заслуженного тренера России.

