Умерла легенда советского и российского хоккея с мячом

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник ушел из жизни в возрасте 77 лет, сообщила пресс-служба организации. Представители ФХМР принесли соболезнования родным и близким заслуженного тренера России. Информации о причине смерти, а также дате и месте прощания пока нет.

Скрынник родился в 1948 году в Архангельске, где начал спортивный путь в «Воднике», с которым стал чемпионом СССР среди юношей. Позже он выступал за сыктывкарский «Строитель» и несколько лет был одним из заметных игроков в отечественном хоккее с мячом.

В 2005 году он перебрался в Москву, став вице-президентом столичного «Динамо». Уже в феврале 2006 года был избран руководителем Международной федерации бенди (FIB) и оставался во главе организации до октября 2022 года.

За достижения в спорте и общественной деятельности он был удостоен множества государственных и церковных наград, включая Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Орден Дружбы, Орден Почета, благодарность президента России, а также ряд орденов Русской православной церкви.

