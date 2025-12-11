Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:41

Умерла легенда советского и российского хоккея с мячом

Скончался президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник ушел из жизни в возрасте 77 лет, сообщила пресс-служба организации. Представители ФХМР принесли соболезнования родным и близким заслуженного тренера России. Информации о причине смерти, а также дате и месте прощания пока нет.

На 78-м году ушел из жизни президент Федерации хоккея с мячом России — заслуженный тренер страны Борис Скрынник, — сказано в сообщении.

Скрынник родился в 1948 году в Архангельске, где начал спортивный путь в «Воднике», с которым стал чемпионом СССР среди юношей. Позже он выступал за сыктывкарский «Строитель» и несколько лет был одним из заметных игроков в отечественном хоккее с мячом.

В 2005 году он перебрался в Москву, став вице-президентом столичного «Динамо». Уже в феврале 2006 года был избран руководителем Международной федерации бенди (FIB) и оставался во главе организации до октября 2022 года.

За достижения в спорте и общественной деятельности он был удостоен множества государственных и церковных наград, включая Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Орден Дружбы, Орден Почета, благодарность президента России, а также ряд орденов Русской православной церкви.

Ранее стало известно о смерти Радия Илькаева, одного из ключевых ученых российской атомной отрасли. Академик РАН, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ скончался на 88-м году жизни.

спорт
смерти
хоккей
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.