11 декабря 2025 в 17:32

К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один из потерпевших по уголовному делу о покушении на жизнь журналистки Маргариты Симоньян обратился в суд с иском на 35 млн рублей в отношении семерых обвиняемых, передает ТАСС. Речь идет о компенсации ущерба. При этом сам истец проходит обвиняемым по уголовному делу о распространении порнографических материалов и развратных действиях.

К семерым подсудимым поступил иск от потерпевшего Рахмонзоды Р. Н. на общую сумму 35 млн рублей в качестве компенсации ущерба, — отметил судья.

По данным агентства, некоторые фигуранты дела, кроме покушения на журналистку, обвиняются по статье о хулиганстве. По версии следствия, они находили любителей рассылать несовершеннолетним непристойные фотографии и избивали их.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о попытке покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Решение принято из-за того, что часть подозреваемых не достигли совершеннолетия. В зависимости от роли и участия они обвиняются в совершении пяти преступлений, которые предусмотрены Уголовным кодексом РФ.

