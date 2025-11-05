Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

Подозреваемый в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян (в центре)

Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет ТАСС. Решение принято из-за того, что часть подозреваемых не достигла совершеннолетия. В зависимости от роли и участия они обвиняются в совершении пяти преступлений, которые предусмотрены Уголовным кодексом РФ.

В деле о покушении на Симоньян и Собчак 12 фигурантов, часть из них несовершеннолетние. Поэтому дело рассмотрят в закрытом режиме, — рассказали агентству.

В пресс-службе добавили, что фигурантам вменяется не только покушение на Собчак и Симоньян, но и избиение людей азиатской внешности. Среди обвиняемых по этому делу числятся трое несовершеннолетних, причем один на момент задержания правоохранителями учился в восьмом классе. В отношении подростков избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

В июле 2023 года сотрудники правоохранительных сорвали подготовку покушения на Симоньян и Собчак. Как утверждает следствие, задержанные, действовавшие по поручению СБУ, проводили наблюдение у мест их проживания и работы.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян и Собчак не признали свою вину. Источник рассказал, что следственные действия уже завершены и фигуранты изучают материалы дела.