Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:05

Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме из-за фигурантов-детей

Подозреваемый в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян (в центре) Подозреваемый в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян (в центре) Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет ТАСС. Решение принято из-за того, что часть подозреваемых не достигла совершеннолетия. В зависимости от роли и участия они обвиняются в совершении пяти преступлений, которые предусмотрены Уголовным кодексом РФ.

В деле о покушении на Симоньян и Собчак 12 фигурантов, часть из них несовершеннолетние. Поэтому дело рассмотрят в закрытом режиме, — рассказали агентству.

В пресс-службе добавили, что фигурантам вменяется не только покушение на Собчак и Симоньян, но и избиение людей азиатской внешности. Среди обвиняемых по этому делу числятся трое несовершеннолетних, причем один на момент задержания правоохранителями учился в восьмом классе. В отношении подростков избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

В июле 2023 года сотрудники правоохранительных сорвали подготовку покушения на Симоньян и Собчак. Как утверждает следствие, задержанные, действовавшие по поручению СБУ, проводили наблюдение у мест их проживания и работы.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян и Собчак не признали свою вину. Источник рассказал, что следственные действия уже завершены и фигуранты изучают материалы дела.

суды
Ксения Собчак
Маргарита Симоньян
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.