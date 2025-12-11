Захарова заявила, что Зеленский хочет от Запада выборы самого себя

Президент Украины Владимир Зеленский от Запада хочет «выборы самого себя», заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, главе государства не нужны выборы «в общечеловеческом понимании».

Ему не нужны выборы на Украине. Ему нужны выборы самого себя. Взамен Всемирному конгрессу украинцев было обещано увеличение финансирования, а также оказание иной поддержки, — сказала Захарова.

В случае согласия, Зеленский совместит выборы с инкорпорированием представителей от украинских военкоматов в избирательные участки за рубежом, чтобы переизбраться и провернуть мобилизацию «как он это любит с детства делать, играя в мясорубку», предупредила дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор ожидает информацию о том, чем завершились или завершатся переговоры между Зеленским, администрацией США и ЕС. Министр назвал Евросоюз «хозяевами» украинского главы государства.

До этого Лавров заявил, что сводить обязательства Киева лишь к правилам Евросоюза неприемлемо. Лавров добавил, что в изначальной версии американского плана прописывалось важное положение о необходимости запрета нацистской идеологии и искоренении всей ее деятельности, однако этот пункт исчез.