Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:40

Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше

Захарова указала Польше на абсурдность обвинений против Бутягина

Читайте нас в Дзен

Россия надеется, что Польша осознает нелепость обвинений против археолога Александра Бутягина, заявила представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, представитель российского посольства в Варшаве находятся в контакте с адвокатом ученого.

Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий, — подчеркнула представитель российского министерства.

Ранее в Польше по запросу Украины арестовали российского ученого и представителя Эрмитажа Бутягина. Местные СМИ сообщали, что археолога задержали за раскопки в Крыму. Украинская стороны планирует добиваться экстрадиции ученого. Исследователя обвиняют в причинении ущерба в $4,6 млн (366 млн рублей). Бутягина арестовали на 40 суток.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что передача Украиной задержанного российского военнослужащего Литве свидетельствует о нежелании Киева идти на мирное урегулирование. По его мнению, данный шаг подтверждает намерение украинских властей наносить ущерб России любыми доступными методами.

Мария Захарова
Польша
ученые
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности взрыва в лаборатории пермского вуза
В Госдуме предложили ряд ограничений для скрывающихся за границей
В СПЧ призвали ООН высказаться о задержании российского ученого в Польше
Королевская семья Британии: новости, Маркл обвинили в краже платья
В России спрогнозировали цены на жилье в 2026 году
Гильдия риелторов обратилась к Верховному суду с призывом по делу Долиной
Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.