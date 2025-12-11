Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше Захарова указала Польше на абсурдность обвинений против Бутягина

Россия надеется, что Польша осознает нелепость обвинений против археолога Александра Бутягина, заявила представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, представитель российского посольства в Варшаве находятся в контакте с адвокатом ученого.

Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий, — подчеркнула представитель российского министерства.

Ранее в Польше по запросу Украины арестовали российского ученого и представителя Эрмитажа Бутягина. Местные СМИ сообщали, что археолога задержали за раскопки в Крыму. Украинская стороны планирует добиваться экстрадиции ученого. Исследователя обвиняют в причинении ущерба в $4,6 млн (366 млн рублей). Бутягина арестовали на 40 суток.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что передача Украиной задержанного российского военнослужащего Литве свидетельствует о нежелании Киева идти на мирное урегулирование. По его мнению, данный шаг подтверждает намерение украинских властей наносить ущерб России любыми доступными методами.