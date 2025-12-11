Ветеран СВО рассказал, что его мотивировало на военную службу Родине Ветеран Лимут заявил, что просмотр «Марш-броска» настроил его на службу в армии

Просмотр патриотического кино, в частности — фильма «Марш-бросок», — в детском и юношеском возрасте мотивирует на дальнейший выбор военной службы в качестве профессии, сказал NEWS.ru ветеран СВО с позывным Лимут. По его словам, кинематограф играет одну из важнейших ролей в патриотическом воспитании молодежи.

Я учился в обычной школе, и нас классе в седьмом однажды повели на просмотр фильма в рамках учебно-воспитательного процесса. А фильм был патриотический, «Марш-бросок», — про десантников. Он меня впечатлил настолько, что у меня появилось уверенность в том, что я хочу служить, хочу носить голубой берет. Фильм до сих пор за душу хватает, даже по прошествии многих лет. Это к слову о важности искусства и патриотического воспитания, — сказал Лимут.

Ранее в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025) депутат Госсовета Татарстана Андрей Ляпунов заявил, что в республике стартовала программа «Союзники» по трудоустройству участников СВО и их семей. Суть проекта заключается в профессиональной адаптации демобилизованных бойцов СВО.

По словам Ляпунова, на сегодняшний день открыты порядка 100 вакансий для участников и подготовлено помещение, и профессионалы, которые их будут обучать. Первая группа уже начала работать. Приезжать к на обучение по программе «Союзники» могут люди со всей России — организаторы предоставляют проживание, питание, трансферы до работы, с работы.