В «Сорока сороков» резко высказались против изучения Пугачевой в школах

Певица Алла Пугачева сбежала из страны в самые тяжелые времена, заявил NEWS.ru лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. В этой связи, как считает общественник, преподавать ее музыку детям — значит взращивать в них «предательскую сущность». Он считает, что воспитывать патриотизм можно с помощью классических произведений, которых много в копилке нашей истории.

Алла Пугачева бежала и отказалась от страны в тяжелые для нее моменты. Поэтому если мы хотим в детях взрастить эту предательскую сущность, тогда надо преподавать ее песни. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли действительно патриотами, надо их растить на великих произведениях, которых у нас много в истории России. И уж Алла Пугачева к великим представителям музыкальной культуры точно не относится, — сказал Кормухин.

Недавно Филипп Киркоров заявил, что творчество Пугачевой можно включить в школьную программу. Он назвал песни Примадонны частью культурного наследия страны.

Ранее стало известно, что певице Алле Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы из-за ее лестных высказываний о первом президенте самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве. Эти заявления могут быть интерпретированы как оправдание терроризма.