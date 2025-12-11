Появились новые подробности взрыва в лаборатории пермского вуза Взрыв в лаборатории пермского вуза произошел в арендованном для испытаний ангаре

Взрыв в комплексе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел в ангаре, который был арендован сторонними юридическими лицами для проведения испытаний, рассказали в управлении СК РФ по региону. В результате инцидента погибли два человека: руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его несовершеннолетняя дочь.

Фрагменты турбинного колеса пробили защитные конструкции. По данным университета, также пострадали трое представителей одного из пермских предприятий: двое мужчин госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один человек отказался от медицинской помощи. Однако, по информации СУ СК, число пострадавших составляет четыре человека. Следственное управление ведет расследование по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее ректор учебного заведения Антон Петроченков сообщил, что взрыв мог произойти в результате разрушения колеса турбины при испытании изделия. Он уточнил, что инцидент случился на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса.