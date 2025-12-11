Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:10

Появились новые подробности взрыва в лаборатории пермского вуза

Взрыв в лаборатории пермского вуза произошел в арендованном для испытаний ангаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Взрыв в комплексе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел в ангаре, который был арендован сторонними юридическими лицами для проведения испытаний, рассказали в управлении СК РФ по региону. В результате инцидента погибли два человека: руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его несовершеннолетняя дочь.

Фрагменты турбинного колеса пробили защитные конструкции. По данным университета, также пострадали трое представителей одного из пермских предприятий: двое мужчин госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один человек отказался от медицинской помощи. Однако, по информации СУ СК, число пострадавших составляет четыре человека. Следственное управление ведет расследование по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее ректор учебного заведения Антон Петроченков сообщил, что взрыв мог произойти в результате разрушения колеса турбины при испытании изделия. Он уточнил, что инцидент случился на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса.

Пермский край
СК РФ
взрывы
пострадавшие
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей
Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку
Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.