Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:14

Появились подробности о пострадавших при взрыве в Пермском университете

Четыре человека пострадали при взрыве в Пермском университете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число пострадавших при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) выросло до четырех, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок, передает ТАСС.

Четверо пострадавших, двое погибших, — отметили в СК.

Как уточнили в региональной прокуратуре, взрыв мог произойти из-за разгерметизации гидродинамического стенда. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. СК также сообщал о двух пострадавших при взрыве.

Погибшими оказались разработчик установки и его маленькая дочь. Он привел ребенка в университет, чтобы показать запуск аппарата. Речь идет о сотруднике завода, который занимался разработкой этого стенда для изучения жидкостей и газов. Предварительно, ЧП произошло в здании аэрокосмического факультета.

Ранее в городе Давлеканово Башкирии газ взорвался в частном доме. Травмы — ожоги лица и кистей рук — получили двое: 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Пострадавшая скончалась в больнице.

взрывы
университеты
Пермь
пострадавшие
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Взрыв в лаборатории Пермского политеха: погибла девочка, что известно
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.