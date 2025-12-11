Появились подробности о пострадавших при взрыве в Пермском университете

Появились подробности о пострадавших при взрыве в Пермском университете Четыре человека пострадали при взрыве в Пермском университете

Число пострадавших при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) выросло до четырех, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок, передает ТАСС.

Четверо пострадавших, двое погибших, — отметили в СК.

Как уточнили в региональной прокуратуре, взрыв мог произойти из-за разгерметизации гидродинамического стенда. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. СК также сообщал о двух пострадавших при взрыве.

Погибшими оказались разработчик установки и его маленькая дочь. Он привел ребенка в университет, чтобы показать запуск аппарата. Речь идет о сотруднике завода, который занимался разработкой этого стенда для изучения жидкостей и газов. Предварительно, ЧП произошло в здании аэрокосмического факультета.

Ранее в городе Давлеканово Башкирии газ взорвался в частном доме. Травмы — ожоги лица и кистей рук — получили двое: 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Пострадавшая скончалась в больнице.