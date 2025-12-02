Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:23

Ректор предложил ввести правила маркировки дипломных работ

Ректор Кудж: для дипломных работ с использованием ИИ необходима маркировка

Станислав Кудж Станислав Кудж Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Дипломные и курсовые работы, созданные с использованием ИИ, необходимо маркировать, заявил RT ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Он отметил, что искусственный интеллект — новый обязательный элемент сферы образования.

Ректор рассказал, что вместо запретов необходимо разработать четкие правила применения новых технологий. Он призвал дополнить уже существующий стандарт по оформлению положением, в котором будет указано использование ИИ.

По словам Куджа, это позволит сформировать у студентов более высокий уровень цифровой грамотности и ответственный подход к использованию искусственного интеллекта. Он отметил, что требование обязательного указания использования ИИ будет стимулировать развитие навыков критической оценки.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило разработанные Минобрнауки правила регулирования приема абитуриентов в вузы на коммерческой основе. Нововведения затронут 42 специальности высшего образования, включая 30 направлений бакалавриата и 12 — специалитета.

