В России установили лимиты количества платных мест в вузах

Правительство России утвердило разработанные Минобрнауки правила регулирования приема абитуриентов в вузы на коммерческой основе, передает ТАСС. Нововведения затронут 42 специальности высшего образования, включая 30 направлений бакалавриата и 12 специалитета.

В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование коммерческого приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 — специалитета. По остальным специальностям и направлениям подготовки, которые не вошли в перечень, вузы смогут устанавливать объем коммерческого приема самостоятельно, — сказано в сообщении.

Утвержденные правила будут действовать в течение одного года — на период приемной кампании 2026/27 учебного года. По итогам анализа результатов приема документы могут быть скорректированы для последующих лет, отметили в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что архитекторы, некоторые IT-специалисты и инженеры должны обучаться в вузах дольше. Она считает, что таким специалистам нужно изучать практическую базу, помимо теории. При этом в Минобрнауки сообщали, что сроки обучения по новой системе высшего образования будут составлять от четырех до шести лет в зависимости от специальности.