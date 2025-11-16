Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 09:47

Названы сроки обучения по новой системе высшего образования

Минобрнауки: обучение в вузах составит от четырех до шести лет по новой системе

Студенты в лекционной аудитории Студенты в лекционной аудитории Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сроки обучения по новой системе высшего образования будут составлять от четырех до шести лет в зависимости от специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. В ведомстве пояснили, что продолжительность подготовки определяется временем, необходимым для освоения конкретной профессии.

В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности, — сказали в ведомстве.

Так, инженеры, врачи и учители будут обучаться пять лет. Для сферы туризма и индустрии гостеприимства предусмотрены более короткие, четырехлетние программы. По наиболее сложным и наукоемким направлениям подготовка займет шесть лет.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России не намерено полностью запрещать платный прием абитуриентов, получивших на ЕГЭ менее 50 баллов. Ограничения затронут примерно 10% специальностей в отдельных вузах. Эти меры вводятся согласно новому закону, который начал действовать с 1 сентября 2025 года. Данный документ предоставил правительству полномочия устанавливать для высших учебных заведений предельное количество платных мест.

