11 декабря 2025 в 07:27

«Институты загнивают»: Такер Карлсон дал оценку американской политике

Карлсон заявил о загнивании крупных госинститутов США

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
Состояние ключевых государственных институтов США оставляет желать лучшего, заявил в социальной сети X американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, многие из них находятся в процессе системного упадка и не заслуживают безоговорочного доверия граждан.

Если какой-то урок и был извлечен из выборов 2024 года, так это что многие наши крупнейшие системы, наши крупнейшие институты загнивают. Ни один американец не обязан верить всему, что ему говорит правительство, особенно институты и агентства с давней, задокументированной и подтвержденной фактами историей совершения преступлений, — указал журналист.

В качестве примера такого института Карлсон назвал Федеральное бюро расследований. При этом он отметил, что лично знаком с заместителем директора ФБР Дэном Бонджино и не считает, что высшее руководство бюро вовлечено в преступную деятельность.

Однако, по его мнению, проблема кроется в масштабах и бюрократической природе организации. Руководство находится на самом верху огромной организации, и некоторые ее части функционируют независимо от него.

Такова природа бюрократии, — пояснил журналист.

Ранее Карлсон заявил, что с удовольствием посетил бы Россию еще раз. По словам журналиста, Москва произвела на него большое впечатление.

