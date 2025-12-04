Назван цвет 2026 года Pantone выбрал нейтральный белый в качестве цвета 2026 года

Американская компания Pantone назвала цвет 2026 года. В этот раз выбор пал на оттенок «облачный танцор», который представляет собой нейтральный белый. Свой выбор Институт цвета обосновал в соцсети X.

Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир, — уточнили в Pantone.

Каждый год Институт цвета называет главный оттенок, от которого отталкиваются не только дизайнеры и мир моды, но и режиссеры театра и кино, организаторы крупных международных мероприятий и деятели искусства. В 2025 году им стал цвет Mocha Mousse.

В 2024 году главным оттенком был избран «персиковый пушок», или 13-1023 Peach Fuzz. В Институте цвета объясняли, что он показывает желание человека заботиться о себе и других, а дух бархатистого нежного тона способствует обогащению разума, тела и души.

Ранее стало известно, что не следует выбирать холодные тона для встречи 2026 года. В праздничную ночь рекомендуется отдать предпочтение теплым оттенкам, которые помогут встретить год Красной Огненной Лошади с внутренним драйвом.