Назван цвет 2026 года

Американская компания Pantone назвала цвет 2026 года. В этот раз выбор пал на оттенок «облачный танцор», который представляет собой нейтральный белый. Свой выбор Институт цвета обосновал в соцсети X.
Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир, — уточнили в Pantone.
Каждый год Институт цвета называет главный оттенок, от которого отталкиваются не только дизайнеры и мир моды, но и режиссеры театра и кино, организаторы крупных международных мероприятий и деятели искусства. В 2025 году им стал цвет Mocha Mousse.
В 2024 году главным оттенком был избран «персиковый пушок», или 13-1023 Peach Fuzz. В Институте цвета объясняли, что он показывает желание человека заботиться о себе и других, а дух бархатистого нежного тона способствует обогащению разума, тела и души.
Ранее стало известно, что не следует выбирать холодные тона для встречи 2026 года. В праздничную ночь рекомендуется отдать предпочтение теплым оттенкам, которые помогут встретить год Красной Огненной Лошади с внутренним драйвом.