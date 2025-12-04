Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:50

Назван цвет 2026 года

Pantone выбрал нейтральный белый в качестве цвета 2026 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская компания Pantone назвала цвет 2026 года. В этот раз выбор пал на оттенок «облачный танцор», который представляет собой нейтральный белый. Свой выбор Институт цвета обосновал в соцсети X.

Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир, — уточнили в Pantone.

Каждый год Институт цвета называет главный оттенок, от которого отталкиваются не только дизайнеры и мир моды, но и режиссеры театра и кино, организаторы крупных международных мероприятий и деятели искусства. В 2025 году им стал цвет Mocha Mousse.

В 2024 году главным оттенком был избран «персиковый пушок», или 13-1023 Peach Fuzz. В Институте цвета объясняли, что он показывает желание человека заботиться о себе и других, а дух бархатистого нежного тона способствует обогащению разума, тела и души.

Ранее стало известно, что не следует выбирать холодные тона для встречи 2026 года. В праздничную ночь рекомендуется отдать предпочтение теплым оттенкам, которые помогут встретить год Красной Огненной Лошади с внутренним драйвом.

цвета
институты
компании
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске двоих подростков отправили в колонию за поджог
Глава финского МИД рассказала о внутреннем кризисе в ОБСЕ
Политолог объяснил неожиданное решение Моди лично встретить Путина у трапа
Раскрыт оглушительный эффект коррупционных скандалов в ЕС и Киеве
Россияне ввезли небывалое количество машин из-за нового утильсбора
Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.