Историческое здание института в Петербурге переделают в офисы Здание центрального котлотурбинного института в Петербурге перестроят в офисы

Центральный котлотурбинный институт им. И. И. Ползунова на улице Политехнической в Санкт-Петербурге переделают в офисный комплекс, сообщает «Деловой Петербург». Работы выполнит группа компаний «ТРЕСТ».

Проект будет реализован в два этапа. Площадь помещений составит около 6 тыс. кв. метров. Объект уже выставлен на продажу за 1,1 млрд рублей.

Вторая очередь предусматривает строительство нового бизнес-центра площадью 55 тыс. кв. метров на соседнем участке. Помимо офисных помещений, в здании будет создана сопутствующая коммерческая инфраструктура. Как пояснил первый заместитель генерального директора ГК «ТРЕСТ» Анзор Берсиров, этот блок является обособленным и рассчитан на продажу единому покупателю.

Разрешение на строительство компания планирует получить до конца текущего года. Работы предполагается начать в 2027 году, а завершить проект — к середине 2028 года.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Петербурге начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали и современного железнодорожного терминала. Путь из Москвы в Северную столицу по ней займет 2 часа 15 минут. До 2030 года для РЖД поставят 43 современных поезда, максимальная скорость которых будет достигать 400 км/ч.