Раскрыто, сколько времени займет поездка из Москвы в Петербург по ВСМ

Раскрыто, сколько времени займет поездка из Москвы в Петербург по ВСМ Вице-премьер Савельев: путь из Москвы в Петербург по ВСМ займет 2 часа 15 минут

Путь из Москвы в Санкт-Петербург по высокоскоростной магистрали займет 2 часа 15 минут, заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, до 2030 года для РЖД поставят 43 современных поезда, максимальная их скорость будет достигать 400 км/ч.

Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут, — сказал Савельев.

Вице-премьер отметил, что по итогам 2030 года пассажиропоток на ВСМ составит не менее 23 млн человек. Он добавил, что в настоящее время изготовлены опытные образцы электродвигателя и других ключевых комплектующих для высокоскоростных поездов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что строительство участка ВСМ и современного железнодорожного терминала в Санкт-Петербурге начнется в 2026 году. Он отметил, что проект терминала уже утвержден и согласован с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов.

Параллельно в РЖД разрабатывают предложения по созданию нового транспортно-пересадочного узла в районе Обухово и переносу электропоездов Московского и Волховского направлений на станцию «Волковская». Интеграция нового терминала с метрополитеном станет одним из приоритетов.