24 ноября 2025 в 11:59

Почему в новогоднюю ночь 2026 года лучше отказаться от синего: выберите цвета, которые усиливают энергию Огненной Лошади

В преддверии праздника хочется не только подобрать красивый наряд, но и создать правильное настроение. Символ года — Красная Огненная Лошадь — любит смелость, тепло и яркость, поэтому выбор оттенков играет важную роль. Холодные тона могут сбить праздничный настрой, а теплые, наоборот, помогут встретить год с внутренним драйвом.

Синий и голубой относятся к стихии Воды, которая по восточной традиции ослабляет Огонь. Такие цвета часто вызывают отстраненность и легкую подавленность, из-за чего в праздничную ночь можно чувствовать себя «не в теме». Гораздо лучше выбрать оттенки, поддерживающие энергетику года: красный, терракотовый, золотой или мягкий беж.

Они создают ощущение уюта, усиливают уверенность и помогают войти в Новый год с бодрым настроем. Даже если вы любите спокойные гаммы, теплые нейтральные тона станут идеальным компромиссом и позволят начать 2026-й в гармонии.

Ранее сообщалось, что новогоднее украшение дома может быть не только красивым, но и ароматным. Самые уютные и душистые елочные игрушки легко сделать своими руками из обычных апельсинов или лимонов. Этот простой способ создаст в доме по-настоящему волшебную атмосферу и сэкономит бюджет.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
