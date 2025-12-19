В США раскрыли, кто настроил Путина против Запада Журналист Карлсон: Запад сам настроил Путина против себя

США и их союзники своими действиями сами настроили против себя президента России Владимира Путина, заявил в эфире YouTube-канала юриста и телеведущего Эндрю Наполитано американский журналист Такер Карлсон. Он назвал Путина крайне способным политическим лидером, самым умеренным и «прозападным» руководителем России, проделавшим во благо российского народа «чертовски хорошую работу».

В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней? — задался вопросом Карлсон.

Ранее Карлсон заявил, что Россия могла бы стать самым выгодным союзником для США. Он пояснил, что РФ — самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых и мощная армия. Журналист добавил, что Вашингтону нужен партнер, который действительно помог бы в ходе какого-то конфликта.

До этого журналист заявил, что состояние ключевых государственных институтов США оставляет желать лучшего. Он считает, что многие из них находятся в процессе системного упадка и не заслуживают безоговорочного доверия граждан.